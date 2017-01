Ministrul Igaş, nemulţumit de şcolile de Poliţie

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, spune că nu este mulţumit de instituţiile de învăţământ din subordinea MAI şi avertizează că, din 2011, vor avea loc schimbări majore privind programa şcolară, dar şi numărul de studenţi. Traian Igaş a reafirmat că 2011 este anul în care Ministerul Administraţiei şi Internelor (MAI) intră în reorganizare şi începe un proces de disponibilizări, precizând că sistemul este, în prezent, dimensionat în mod greşit. Ministrul a spus că, în contextul în care aproximativ 2.000 de persoane ies din MAI anual, nu este normal ca instituţiile de învăţământ ale ministerului să scoată 3.000 de absolvenţi pe an. Igaş a subliniat faptul că, personal, nu este mulţumit de şcolile din subordinea MAI. \"Am constatat că ni se prezintă un sistem foarte bine pus la punct, dar absolventul, când se angajează, are foarte multe deficienţe şi nu ştie sau nu poate să aplice ce a învăţat\", a explicat Igaş. Ministrul a precizat că în acest an vor avea loc schimbări majore în sistemul de învăţământ al MAI. \"Aveţi puţină răbdare şi în această zonă veţi vedea schimbări importante, care vor veni în sprijinul studenţilor\", a mai spus Igaş.