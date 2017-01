Ministrul Iorgulescu, în gura PLD

PLD îl acuză pe ministrul Culturii, liberalul Adrian Iorgulescu, că a modificat criteriile de acordare a fondurilor pentru construcţia căminelor culturale din spaţiul rural astfel încît de aceşti bani să beneficieze doar acele autorităţi locale care sînt \"docile faţă de Guvernul Tăriceanu\". Vicepreşedintele PLD Florin Popescu apreciază, într-un comunicat remis presei, că \"ministrul Culturii, Adrian Iorgulescu, dovedeşte încă o dată că este un produs al oligarhiei PNL şi că folosirea fondurilor publice pentru sponsorizarea campaniilor a devenit marca Guvernului Tăriceanu\". Potrivit acestuia, prin Ordonanţa de Urgenţă 65/2007 referitoare la înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, ministrul liberal a modificat criteriile de acordare a fondurilor pentru construcţia căminelor culturale în spaţiul rural: \"În acest moment, numai anumite autorităţi publice locale, mai exact cele docile faţă de Guvernul Tăriceanu, pot beneficia de fonduri pentru construcţia acestor cămine culturale în spaţiul rural\". El susţine că ordonanţa este \"cu atît mai contestabilă\" cu cît normele de aplicare a acesteia, redactate prin ordinul lui Iorgulescu, nu au fost nici pînă în acest moment făcute publice în Monitorul Oficial. Popescu spune că mai mulţi primari au sesizat aceste nereguli, dar nu au fost luate măsuri, \"dat fiind modul în care Guvernul Tăriceanu trece sub tăcere faptele de corupţie ale miniştrilor săi\". El consideră că este necesar ca Parlamentul să se sesizeze \"faţă de această ignorare a intereselor mediului rural\" şi să nu aprobe prevederile acestei ordonanţe. În replică, ministrul Culturii şi Cultelor, Adrian Iorgulescu, declară că acuzaţiile PLD în legătură cu presupusa modificare a modului de finanţare a construcţiei căminelor culturale din spaţiul rural pentru clientela Guvernului sînt \"puerile\" şi nu au acoperire. Iorgulescu susţine că toate autorităţile locale, indiferent de culoarea lor politică, pot solicita fonduri de la Ministerul Culturii, pentru reabilitarea sau construcţia de aşezăminte culturale: \"Mi se pare un comunicat pueril, care nu are nicio acoperire. Toată lumea respectă legile statului. Nu este vorba despre o ţintă electorală, fondurile nu sînt adresate clientelei de partid. Beneficiarii sînt toţi primarii din România, indiferent de culoarea lor politică\". Totodată, ministrul Culturii i-a recomandat vicepreşedintelui PLD să citească legislaţia privind acordarea fondurilor pentru reabilitarea şi construcţia căminelor culturale din mediul rural: \"D-l Florin Popescu s-a trezit proaspăt din somn. Îi recomand să citească Ordonanţa de Urgenţă 65/2007, deşi am dubii că va şi înţelege ceva\". Iorgulescu a anunţat încă de anul trecut că în perioada 2007-2012 aşezămintele culturale din sate şi oraşe mici vor fi reabilitate cu bani de la Guvern şi de la UE. Astfel, pînă pe 5 august, MCC aşteaptă solicitări de la autorităţile locale pentru acordarea finanţărilor pe baza unor Ghiduri operaţionale publicate pe site-ul ministerului.