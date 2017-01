Ministrul japonez al Finanţelor, acuzat că a consumat alcool la summit-ul G7

Shoichi Nakagawa, acuzat că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice în timpul conferinţei de presă de la summit-ul G7, de la Roma, a dezminţit, luni, aceste informaţii, motivînd că starea în care se afla a fost cauzată de medicamente pentru răceală. Opoziţia a cerut imediat demisia ministrului, un scandal suplimentar căruia trebuie să îi facă faţă premierul Taro Aso, criticat de toate părţile. Posturile de televiziune japoneze au difuzat imagini cu Nakagawa, în vîrstă de 55 de ani, cunoscut pentru apetitul său faţă de alcool, răspunzînd, sîmbătă, cu greutate jurnaliştilor japonezi, cu gura încleştată, privirea pierdută, adormind, chiar, în mai multe rînduri.

Nakagawa avea faţa roşie, luptînd în mod vizibil să îşi ţină ochii deschişi, alături de guvernatorul Băncii Japoniei, Masaaki Shirakawa, care se afla într-o postură demnă. ”Ceva ca o declaraţie a fost publicată...”, a articulat acesta, răspunzînd unei întrebări. ”Dobînzile, oh, fixate de Banca Japoniei sînt de la zero la 0,25% şi sînt foarte mici...”, a adăugat el, spre tulburarea guvernatorului băncii centrale. Dobînda generală a Băncii Japoniei este, în realitate, de 0,1%. Nakagawa a întrerupt, de asemenea, un jurnalist care îi adresa o întrebare lui Shirikawa, cu privire la politica monetară. ”Oh, oh, oh. Cum? Puteţi repeta, vă rog?”, a spus el. Atunci cînd un alt jurnalist a luat microfonul, ministrul a întrebat, cu glas tare: ”Unde sînteţi?”, privind în partea opusă a sălii, după care un asistent i-a indicat direcţia corectă. La întoarcere în Japonia, Nakagawa a negat că se afla sub influenţa alcoolului. ”Am o răceală şi, sincer, medicamentele au fost cam puternice”, a spus el, strănutînd zgomotos. Acesta a dezminţit categoric că ar fi consumat alcool în timpul summit-ului G7.

Acest nou scandal este favorabil opoziţiei, care înregistrează, de cîteva săptămîni, o tendinţă ascendentă în sondaje, în vreme ce premierul Aso înregistrează o scădere puternică a cotei sale de popularitate. Purtătorul de cuvînt al Guvernului, Takeo Kawamura, a recunoscut că este vorba despre un ”incident extrem de regretabil”. Potrivit unui sondaj realizat la sfîrşitul săptămînii trecute, pentru postul privat de televiziune NTV, Guvernul Aso a trecut, pentru prima dată, sub pragul de 10%, înregistrînd doar 9,7% dintre opiniile favorabile. Acesta este cel mai mic scor de la cel înregistrat de fostul premier Yoshiro Mori, creditat cu un nivel de susţinere mai mic de 9% la finalul mandatului său, în 2001.