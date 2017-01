Ministrul Justiției, denunțat la Parchetul General

Sindicatul Omnia din Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP) a depus, vineri, la Parchetul General un denunţ împotriva ministrului Justiţiei, Raluca Prună, pentru fals în declaraţii în formă continuată, după ce aceasta a recunoscut că a minţit la CEDO privind bugetul pentru penitenciare.

"Astăzi, 21 octombrie 2016, am transmis către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție un denunț împotriva dnei. Raluca Alexandra Prună, ministru al justiției, pentru infracțiunea de fals în declarații în formă continuată în legătură o organizație internațională la care România este parte.

Apreciem că fapta ministrului Justiției Raluca Alexandra Prună, dincolo de caracterul reprobabil și imoral, îmbracă un caracter penal că aceste declarații implică dezinformarea voită în contextul unui angajament al României față de Curtea Europeană a Drepturilor Omului și că este de natură a produce consecințe juridice, scopul afirmației mincinoase fiind evitarea unei posibile sancțiuni", potrivit unui comunicat de presă al Sindicatului Omnia remis.

Sindicaliştii transmit că faptele ministrului Justiţiei intră sub incidenţa articolelor 236 şi 328 din Codul Penal privind falsul în declaraţii şi, respectiv, infracţiuni de fals comise în legătură cu o organizație internațională.

Marţi, moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției, Raluca Prună, a fost adoptată de Camera Deputaților, cu 155 de voturi ''pentru'', în condițiile în care 60 de deputați - PNL și minoritățile naționale - nu și-au exprimat votul. Premierul Dacian Cioloș a declarat, ulterior moţiunii, că ministrul Justiției trebuie să îşi continue activitatea, dar că a luat notă de moţiunea simplă adoptată de Camerea Deputaţilor şi de poziţia partidelor, " în contextul campaniei electorale".

Raluca Prună a recunoscut, în cadrul şedinţei plenului CSM, că a minţit la CEDO că dispune de un buget de aproape un miliard de euro pentru şapte penitenciare, deşi în realitate Guvernul nu avea această sumă în buget, argumentând că declaraţiile ''erau nişte bune intenţii''.

''Ştiţi cum e, domnule judecător, ca la penitenciare, unde eu m-am dus şi am minţit la CEDO şi spun bine minţit la CEDO, că eu am crezut că dacă mi se dă o hârtie sub semnătura cuiva din statul român... Deci eu am minţit acolo spunând că noi am asigurat buget pentru şapte penitenciare a câte 150 de milioane pentru fiecare penitenciar, ergo aproape un miliard de euro, dar astea erau nişte bune intenţii, pentru că în realitate în buget noi nu avem aceşti bani. Aşa s-a întâmplat şi cu investiţiile. Pe mine nu mă costă nimic şi pe niciun ministru să facem o foaie foarte frumoasă, să spunem că ne trebuie două miliarde de euro ca noi să avem o infrastructură de top în România, dar câtă vreme nu ai acoperire în buget, lucrurile astea nu se vor întâmpla. Deci acest guvern, pe care mă simt obligată să îl apăr nu neapărat pentru că fac parte din el, acest guvern a moştenit asta, o colecţie de bune intenţii. Şi a trebuit eu să ies să spun că nu pot să fac şapte penitenciare, că nu am bani (...)", a declarat Raluca Prună în şedinţa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).