Ministrul Justiției îi ține în pușcărie pe deținuții eliberați. Vezi de ce!

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că a solicitat, prin Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP), hotărârile de amânare a liberării condiţionate pentru toţi deţinuţii aflaţi în penitenciare, ca să vadă considerentele deciziilor respective. „Majoritatea deţinuţilor reclamă modul de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la liberarea condiţionată. Prin ANP, am solicitat hotărârile de amânare pentru toţi deţinuţii aflaţi în penitenciare ! Vrem să vedem considerentele respectivelor hotărâri”, a scris ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pe pagina sa de Facebook. Ministrul Justiţiei a mai anunţat că, în cazul în care se va constata existenţa unei practici neunitare, va declanşa procedura de promovare a unui recurs în interesul legii. Anunţul vine în contextul deciziei pilot a CEDO din aprilie, potrivit căreia statul român are la dispoziţie şase luni pentru prezentarea unui calendar precis pentru punerea în aplicare a măsurilor adecvate pentru rezolvarea problemelor care au dus la încălcarea Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului. În 2016, România a avut de plătit nu mai puţin de 1,6 milioane euro în urma proceselor pierdute la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deţinuţii au reclamat în toate cazurile lipsa spaţiilor, a igienei, lipsa apei calde şi prezenţa şobolanilor în celule. Iar condamnările la CEDO au crescut în fiecare an, ajungând de la 32 în 2013, la de 10 ori mai mult în 2016, potrivit datelor făcute publice de Administraţia Naţională a Penitenciarelor.