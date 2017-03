Ministrul Justiției: Nu am sugerat ca Lazăr şi Kovesi să îşi dea demisia

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, luni dimineaţă, că nu le-a sugerat procurorului general al României, Augustin Lazăr, şi procurorului-şef DNA, Laura Codruţa Kovesi, să demisioneze, ci doar "a evocat o instituţie din Codul Muncii".

"Nu am sugerat să îşi dea (demisia -n.r.), am spus şi am rugat să nu se speculeze pe tema aceasta şi am evocat o instituţie care există în Codul Muncii. Oricine poate să îşi dea demisia, nimeni nu e obligat să muncească ceva împotriva voinţei lui. Nu am spus că trebuie (să îşi dea demisia -n.r.), am evocat o instituţie din dreptul muncii", a declarat ministrul Justiţiei, luni dimineaţă, într-o conferinţă la sediul ministerului.

Tudorel Toader a anunţat că nu a avut timp să stabilească întâlnirile cu şefii parchetelor.

"Întâlnirile nu le-am stabilit încă pentru că de aseară, de când am anunţat nu a trecut decât o oră de serviciu. Efectiv nu aveam când. Aseară spuneam că mă voi consulta cu dânşii, depinde şi de agenda dânşilor, de agenda mea, cert este că voi respecta termenul scurt la care m-am referit, cel mult două săptămâni. (...) După această evaluare sub aspect profesional şi sub aspect managerial, voi stabili care este calea, procedura de urmat. Vă asigur că nu am avut şi nu am nicio presiune. Vă asigur că mă bucur de deplina independenţă în a decide bunul mers în activităţile pe care le are de desfăşurat Ministerul Justiţiei", a mai spus ministrul Justiţiei.

Tudorel Toader a anunţat şi modificări în instituţia pe care o conduce.

"Voi propune Guvernului modificarea structurii organizatorice în sensul înfiinţării sau reînfiinţării unui birou de presă, aşa cum cere legea, în sensul înfiinţării unui birou pentru documentare, voi scoate la concurs care sunt toate de fapt, reînfiinţăm acel institut de criminologie care aparţine ministerului. Vom scoate la concurs, vom ocupa, vom stabili direcţii de analiză tematice, de cercetare", a completat acesta.

Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), Augustin Lazăr, a declarat, luni dimineaţa, că nu va demisiona.

"Vă spun doar atât: Nu. Nu intru nici în polemici publice", a declarat Augustin Lazăr, luni dimineaţa, la intrarea în sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ), întrebat de jurnaliştii aflaţi la faţa locului dacă ia în calcul să îşi prezinte demisia după declaraţiile ministrului Justiţiei, Tudorel Toader.