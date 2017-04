Ministrul Justiţiei: Voi demara un audit la DNA, DIICOT şi Parchetul General

Tudorel Toader, ministrul Justiţiei, a declarat că va demara un audit la toate marile unităţi de parchet, DNA, DIICOT şi Parchetul General, pentru a se face verificări privind managementul instituţiilor.

"Eu am făcut acea evaluare, pe care articolul 132 din Constituţie mi-o permitea, că si eu consideram că e un derapaj, dar nu am uitat că legea 303 permite evaluarea procurorilor pe fond şi voi dispune un audit extern care să verifice nu DNA şi Parchetul General, ci şi DIICOT, pentru că procurorii din România, cei 2 650 procurori, funcţionează în structurile de bază. Atunci ar fi nedrept să te duci la unii şi să-i ocoleşti pe alţii. Într-un timp pe care nu l-am stabilit voi dispune un autit extern la DNA, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi DIICOT. (..) Evaluarea care ii revine in comp min just nu a fost una superficiala ci de raportare a min public la limitele competentelor constitutionale. O evaluare corectă presupune ambele proceduri, de raportare la Constituţie si de evaluare a managementului", a declarat Tudorel Toader la Antena 3.

Ministrul Justiţiei a dat exemple de arii din activitatea celor trei parchete care vor fi verificate, făcând trimitere la timpul de soluţionare a unui dosar, numărul de inculpaţi, de arestaţi, de achitări şi de condamnări la CEDO.