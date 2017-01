Ministrul Mediului vizitează plajele din Constanța

08:45:07 / 06 Aprilie 2016

Nu e normală

Are o idee fixă: "licitaţii". Şi în cazul plajelor, şi în cazul exploatării forestiere, etc... Nu este mai bine ca totul să se execute în regie proprie şi să fie eliminaţi afaceriştii, şmecherii, vandalii? Este în vizită de lucru, pe banii românilor. În Epoca de Aur se făceau vizite de lucru, dar în urma lor ieşeau la iveală fabrici, uzine, şcoli, case ale culturii şi multe altele ce au fost distruse de astfel de specimene precum acest ministru, venit de nicăieri, precum şeful ei, Cioloş, un animal politic demn de milă. Mă refer la mila străzii, nu la cea a intelectualilor. A, acum a simţit mirosul banilor, a şpăgii, deoarece o licitaţie înseamnă şi şpagă, in Romania. Sper să te văd în puşcărie dacă faci licitaţii pentru aceste 42 hectare de plaje, venite de la Dumnezeu. Nu înţelegi că aceste plaje sunt ale poporului? Poporul trebuie să beneficieze GRATIS de apă, lemne pentru foc, de plaje, de staţiuni pentru tratarea sănătăţii, de transport public în oraşe şi de multe altele. Când voi, străini de neam şi ţară reduceţi drepturile românilor sunteţi numai buni de puşcărie pe viaţă. Românii sunt prea buni cu nemernici ca voi. Dar cînd veţi fi blestemaţi atunci să vă daţi seama de ceea ce sunteţi.