Ministrul Muncii, chemat să dea explicaţii despre piramidă...

Ca un elev scos la tablă pentru că a vorbit neîntrebat în timpul orei, ministrul Muncii, Ioan Botiş, va trebui să dea explicaţii privind declaraţiile făcute referitor la sistemul de pensii din România. Deputaţii din Comisia de muncă au decis, ieri, să-l invite pe Ioan Botiş la o şedinţă pentru a da lămuriri în legătură cu afirmaţia potrivit căreia sistemul public de pensii este piramidal, a declarat deputatul PNL Cristina Pocora. „Am decis să-l invităm pe ministrul Ioan Botiş la Comisie pentru că a făcut o afirmaţie zilele trecute, în care a zis că sistemul public de pensii este piramidal. Am vrea să ştim care este situaţia reală a sistemului public de pensii”, a precizat Cristina Pocora, membru al Comisiei. Deputaţii din Comisia de muncă şi-au manifestat dorinţa ca Ioan Botiş, împreună cu ministrul Finanţelor, Gheorghe Ialomiţianu, să le prezinte punctul de vedere faţă de un proiect de lege referitor la pilonul doi de pensii private obligatorii, care trebuia să fie examinat de plenul Camerei, dar a fost retrimis la Comisie la cererea PDL. „Nu am stabilit când să vină, probabil curând, în funcţie şi de agenda miniştrilor”, a adăugat Pocora. Ministrul Muncii, Ioan Botiş, a declarat joi, 3 martie, că România are de 10 - 15 ani o rată de ocupare de 58%, iar dacă aceasta nu va ajunge la 64-65%, vor fi probleme mari, pentru că statul se află în imposibilitatea de a plăti pensii. Cu alte cuvinte, dacă Guvernul va continua să concedieze salariaţi, riscăm să rămânem fără fonduri suficiente la bugetul de stat. Ministrul Muncii a mai declarat că sistemul de pensii din România este un sistem de tip piramidal atât timp cât sunt 10 milioane de persoane active din care doar 5,6 milioane contribuie la fondul de pensii de stat.