Ministrul Muncii exclude o “apocalipsă socială”

Ministrul Muncii, Marian Sîrbu, a declarat că, în pofida situaţiei economice, \"nimeni nu va trece printr-o apocalipsă socială\" întrucît Guvernul are resurse politice, economice şi financiare pentru a ţine sub control problemele de natură socială. \"Ca reprezentant al Guvernului, primul mesaj pe care vreau să îl transmit este că, deşi multă lume vorbeşte despre situaţia grea în care ne aflăm, vă asigur că nu vom trece printr-o apocalipsă socială\", a afirmat Sîrbu. Acesta a adăugat că împrumutul de la FMI va asigura redeschiderea creditării celor care investesc în crearea de locuri de muncă. \"Dacă nu se va relua circuitul economic, vom avea un număr important de şomeri, care se vor adăuga celor care sînt deja. Reluarea creditării în România ţine de esenţa stabilităţii economice şi acest împrumut are, în principal, această menire\", a afirmat Sîrbu. Ministrul a adăugat că nu s-a pus niciodată problema îngheţării pensiilor şi a salariilor mici ale bugetarilor. \"Încă din luna următoare vom creşte punctul de pensie pînă la 718 lei, vom introduce pensia minimă garantată de 300 de lei şi, în octombrie, de 350 de lei, ne vom concentra în negocierile din zilele următoare cu sindicatele, ca salariile mai mici să nu rămînă îngheţate. Vă asigur că nimic din ceea ce a fost adoptat în Parlament din programul de guvernare nu va fi uitat. Chiar dacă perioada este foarte complicată din punct de vedere economic, avem posibilitatea să trecem peste ea\", a mai declarat Sîrbu.