Ministrul Nicolăescu face reformă în sănătate fără să ţină cont de nimeni

Sistemul sanitar este supus de ceva timp unei reforme pe care atît pacienţii, cît şi medicii o consideră în defavoarea lor. Mai mult decît atît, o ţară întreagă îl percepe pe ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, drept un contabil care nu prea şi-a făcut temele la şcoală şi de aceea nu prea se pricepe la calcule, greşind de fiecare dată sumele alocate pentru medicamentele gratuite şi compensate. Astfel, în fiecare lună, la farmacii se formează cozi, deoarece tratamentele nu sînt suficiente. Ministrul care nu are nimic în comun cu medicina, dar nici nu vrea să îi înţeleagă pe cei care lucrează în sistemul sanitar, este nemulţumit de "comentariile celor care încearcă să pună beţe în roate reformei" şi este hotărît să nu mai discute pe seama deciziilor sale. În urmă cu cîteva luni, Eugen Nicolăescu declara că va găsi o strategie ca la farmacii să nu se mai formeze cozi interminabile. "De fiecare dată cînd am luat o decizie, am ascultat părerile a mii de oameni. Multe dintre soluţiile propuse de ei au fost constructive şi le-am adoptat. Cu toate acestea, indiferent ce aş face, tot mai există cineva care să nu fie de acord şi să critice măsurile luate. În consecinţă, de această dată vom da curs deciziilor pe care le vor lua comisiile de specialitate, comisia de transparenţă şi cei desemnaţi prin lege să se ocupe de această acţiune", a declarat, ieri, Eugen Nicolăescu. Ministrul susţine că strategia lui are scopuri precise, fiind în interesul cetăţeanului. Pe de altă parte, contabilul Nicolăescu, este de părere că este singurul în măsură să gestioneze corespunzător banul public. Într-un discurs în faţa Parlamentului, pe 19 iunie, preşedintele Traian Băsescu aprecia că listele pentru medicamente compensate depăşesc capacitatea de susţinere actuală şi că sînt realizate în funcţie de reflexul unor interese nelegitime. În acelaşi timp, Partidul Social Democrat a depus, săptămîna trecută, moţiunea de cenzură "Guvernul Tăriceanu - Fapte şi Minciuni". Potrivit textului acesteia, social-democraţii sînt de părere că sistemul sanitar este la un pas de explozie: "Doctorii s-au săturat de incompetenţa şi reaua-credinţă a contabilului de la sănătate, iar bolnavii au ajuns să cerşească medicamente, să moară la cozile de la farmacii. Farmaciile au rămas fără fonduri pentru că ministrul contabil a greşit socotelile sănătăţii", se arată în textul moţiunii. Astfel, majoritatea celor care lucrează în sistemul sanitar ar fi fericiţi să scape de cel care în loc să îi ajute, mai mult îi chinuieşte, dînd legi peste legi, asupra cărora revine în momentul în care observă că deciziile sale stîrnesc revolte. Ne întrebăm cum vor fi ordinele ministeriale ale lui Nicolăescu, dacă nu va mai ţine cont de părerea nimănui, din moment ce, pînă acum, toate hotărîrile sale au fost dezastruoase.