Ministrul Sănătății a demisionat!

12:04:34 / 09 Mai 2016

Demnitatea

In niciun caz nu actualul ministru este vinovat de criza din sanatate, dar si-a asumat raspunderea pentru cele cateva luni si a demisionat. Criza din sanatate este veche si fiecare ministru a adaugat cate ceva. Ea este tot rezultatul coruptiei. Unde este Nicolaescu sau Banicioiu, care ne declara nu cu mult timp in urma ca totul este ok si ca spitalele au de toate? In sanatate, nu mai este vorba de neglijenta sau nepricepere, ci de crima, iar cei care au raspuns de sanatate(fostii ministri), ar trebui sa fie condamnati.