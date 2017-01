Ministrul Sănătăţii crede că medicamentele inexistente trebuie să fie ieftine!?

Reprezentanţii Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România trag un semnal de alarmă, anunţînd că stocurile de medicamente din farmacii sînt pe cale de a fi epuizate, asta după ce distribuitorii au încetat livrările, întrucît preţurile produselor farmaceutice sînt afectate de devalorizare. Potrivit unui comunicat de presă al Consiliul Naţional al Colegiului Farmaciştilor, forul s-a întrunit, în urmă cu două zile, într-o şedinţă de urgenţă pentru a analiza motivele, efectele şi soluţiile posibile ale crizei medicamentelor. „Analiza efectuată de Consiliu a relevat, de asemenea, că această situaţie de criză este agravată şi de faptul că, din cauza obligativităţii prescrierii medicamentelor pe denumire comercială, farmaciştii se află în imposibilitatea de a înlocui medicamentele care nu se mai găsesc în stocuri cu alte medicamente care conţin aceeaşi substanţă activă”, se arată în comunicat. Farmaciştii spun că această obligativitate a fost reintrodusă în România în 2008, deşi în toată Europa, substituţia generică în farmacii este încurajată, cu scopul de a proteja pacienţii şi de a scădea cheltuielile fondurilor de asigurări de sănătate. Tot în comunicat se arată că eliminarea plafoanelor din farmacii, solicitată ani de-a rîndul de farmacişti, nu a fost dublată de măsuri alternative obligatorii, cum sînt bugetele de prescripţie şi acest lucru va afecta bugetul de medicamente al anului 2009 cînd, mai ales după ce criza actuală va înceta, consumul de medicamente va creşte exponenţial, fără a avea acoperire bugetară. Negocierile planificate, pe care atît farmaciştii, cît şi producătorii şi distribuitorii, ar fi trebuit să le poarte cu Ministerul Sănătăţii, conform unui calendar agreat în luna iulie, referitor la metodologia de calcul a preţurilor, au început cu o întîrziere de o lună şi jumătate şi practic au fost sistate după două şedinţe, fără niciun rezultat. Aceste negocieri constituiau reluarea unor discuţii care s-au purtat timp de trei luni în 2007 cînd, prin revizuirea sistemului de preţuri propusă de industrie, s-ar fi ajuns la o economie de 13% la bugetul de asigurări de sănătate. „Sistemul farmaceutic este afectat de cronicizarea stării de incertitudine, de lipsa de transparenţă, predictibilitate şi stabilitate. Întrucît categoriile de pacienţi cele mai expuse acestei crize sînt bolnavii cronici, Consiliul Naţional a decis demararea de urgenţă a discuţiilor cu asociaţiile reprezentative ale acestora, pentru a găsi, împreună, metodele prin care să determine Guvernul României şi Ministerul Sănătăţii să ia măsurile necesare pentru asigurarea continuă cu medicamente a populaţiei”, a adăugat conducerea Colegiului Farmaciştilor.

Nu mai avem medicamente, dar noroc că sînt ieftine!

În opinia farmaciştilor, trebuie acţionat urgent pentru reactualizarea imediată a preţurilor conform evoluţiei cursului valutar, pentru revenirea la prescrierea medicamentelor pe denumire comună internaţională şi introducerea urgentă a bugetelor de prescripţie. De asemenea, ar trebui reluate discuţiile cu privire la revizuirea întregii metode de stabilire a preţului, după modele europene, care să asigure sustenabilitate financiară operatorilor din sistem. „Măsurile de îngheţare a preţurilor şi de ridicare necontrolată a plafoanelor din farmacii nu pot fi benefice pentru pacienţi, dacă efectul imediat al acestora este acela că medicamentele încetează a se mai găsi pe piaţă. În pofida ieşirilor Ministrului Sănătăţii, care continuă să asigure populaţia că nu e nicio criză în sistem, şi că această criză este provocată artificial şi mediatic de către farmacişti şi distribuitori, medicamentele nu se mai găsesc, iar populaţia începe să resimtă criza”, a spus Clara Popescu, vicepreşedinte al Colegiului Farmaciştilor din România. Reamintim că reprezentanţii Consiliului Concurenţei au atras atenţia distribuitorilor de medicamente - care au anunţat că vor sista, pe termen nedeterminat, livrările de medicamente pe bază de prescripţie medicală către spitale şi farmacii - că acest lucru ar putea avea repercusiuni negative şi din punct de vedere concurenţial. „Orice blocaj pe o piaţă riscă să creeze un dezechilibru între cerere şi ofertă şi, pe termen lung, acest lucru ar putea avea repercusiuni negative şi din punct de vedere concurenţial. Sperăm însă la o soluţionare cît mai rapidă şi pe cale amiabilă a diferendului legat de ajustarea trimestrială a preţului medicamentelor eliberate pe bază de prescripţie medicală”, a declarat preşedintele Consiliului Concurenţei, Gheorghe Oprescu. La rîndul lor, reprezentanţii Asociaţiei Distribuitorilor şi Importatorilor de Medicamente şi ai Asociaţiei Distribuitorilor de Medicamente din România au anunţat că opresc livrarea şi importul de medicamente, acuzîndu-l pe ministrul Sănătăţii Publice că nu şi-a respectat promisiunile faţă de ei. Distribuitorii au precizat că, în prezent, stocurile de medicamente disponibile se află în farmacii, dar cînd acestea se vor epuiza, ei nu vor mai putea aproviziona piaţa.

Deocamdată, criza nu este resimţită şi la Constanţa

Pe de altă parte, în opinia preşedintelui/director al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Constanţa, dr. Liviu Mocanu, situaţia nu va fi deloc dezastruoasă. „Nu văd niciun fel de problemă. Cred că cea mai mare sumă pe care va trebui să o decontăm este de cel mult 12 milioane lei, dar vom avea luni cu cel mult 10 milioane lei, aşa cum se întîmplă şi în prezent. Medicii nu au cum să consulte mai mulţi bolnavi, practic nu există timpul necesar, aşa că nu vor fi cheltuieli mai mari”, este de părere dr. Mocanu. Nici la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa nu sînt semnalate prea mari probleme, potrivit purtătorului de cuvînt al unităţii sanitare, dr. Florian Stoian. El a declarat că unitatea sanitară mai are medicamente. Şi totuşi, criza de metoclopramid persistă la SCJU. În replică la anunţul Consiliului Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România privind criza de medicamente, ministrul Sănătăţii Publice, Eugen Nicolăescu, a declarat că sub nicio formă nu va majora preţurile la medicamente, pe motiv că nu doreşte ca pacienţii să aibă de suferit... (!?). „Sînt neplăcut impresionat de acţiunile distribuitorilor şi ale farmaciştilor. Anunţul Colegiului Farmaciştilor prin care distribuitorii au sistat livrările, iar farmaciile au stocurile aproape epuizate dovedeşte o dată în plus că nu le pasă de oamenii cu adevărat suferinzi din această ţară. Nu te poţi juca cu astfel de vorbe, inducînd panică în oameni care au cine ştie ce suferinţă”, a mai declarat demnitarul, care este ferm convins că bolnavii nu vor avea de suferit, chiar dacă farmaciile îşi vor epuiza stocurile cu medicamente. Şi totuşi, Nicolăescu a mai spus că va lua orice măsură pentru a asigura pacienţilor accesul la medicamentele de care au nevoie, chiar dacă este nevoit să vină cu ameninţări. „Aş vrea ca distribuitorii şi farmaciştii să înţeleagă clar că dacă încalcă legea vor fi obligaţi să răspundă pentru fapta lor”, a mai spus demnitarul. Reamintim că ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, declara, la sfîrşitul lunii septembrie, că preţurile medicamentelor rămîn neschimbate pînă în 1 noiembrie, ordinul privind prelungirea, încă o lună, a valabilităţii preţurilor fiind trimis la Monitorul Oficial.