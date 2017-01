Ministrul Sănătăţii dă sistemul sanitar peste cap, fără a consulta specialiştii

Deciziile ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, în diferite domenii ale sectorului sanitar au stîrnit de nenumărate ori valuri de proteste în rîndul celor care luptă pentru sănătatea pacienţilor. Văzînd că reforma sa nu are succes, Nicolăescu încearcă de fiecare dată să remedieze erorile pe care le comite, dînd vina pe proasta informare a medicilor sau pe capacitatea lor de a percepe ordinele sale. La fel încearcă să scape basma curată şi din scandalul pe care l-a provocat în rîndul medicilor oncologi, pe care s-a gîndit să îi readucă la stadiul de medici internişti. Specialiştii în tratarea cancerului au decis să protesteze şi solicită Ministerului Sănătăţii un răspuns în ceea ce priveşte formele legale în care au fost consultate societăţile profesionale ce le reprezintă interesele, în privinţa ordinului de a desfiinţa specialitatea de oncologie. “Noi nu am fost întrebaţi dacă această decizie este benefică specialităţii noastre, dar şi pacienţilor noştri. Cînd i-am întrebat pe colegii mei din ţară dacă ştiau ceva de această decizie sau dacă au fost consultaţi, mi-au spus că nimeni nu le-a cerut părerea. Consider că noi ne pricepem mai bine la medicină decît domnul ministru şi că ştim mai bine ce înseamnă oncologie”, a declarat coordinatorul de program oncologic din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, dr. Dana Pleş.

În replică la nemulţumirile oncologilor, Ministerul Sănătăţii afirmă că va păstra programul de oncologie şi că nu se justifică temerea că această specialitate va fi desfiinţată, cu atît mai mult cu cît bugetul în acest domeniu va fi suplimentat de zece ori în acest an. Medicii susţin că expunerea propunerii de modificare a statului medicilor rezidenţi oncologi pe site-ul Ministerului Sănătăţii Publice (MSP) nu reprezintă un mod de consultare oficială a specialiştilor. De asemenea, o altă problemă pe care o reclamă medicii oncologi este neconsultarea de către ministrul Sănătăţii a organizaţiilor bolnavilor de cancer din România. În acest caz, specialiştii în depistarea şi tratarea cancerului au subliniat faptul că doar şase la sută din populaţia României beneficiază de conectare la internet, ceea ce, în opinia medicilor oncologi, nu conferă prezentării pe site-ul MS caracterul unei modalităţi de consultare. Decizia ministerului de a modifica Nomenclatorul de specialităţi medicale vine din necesitatea de a crea o piaţă a muncii care să răspundă cerinţelor Uniunii Europene şi care să dea posibilitatea specialiştilor români ca diplomele pe care le dobîndesc să fie recunoscute automat în statele membre şi, fără alte testări suplimentare, să-şi poată desfăşura activitatea cu calificările obţinute în România, însă preţul pe care trebuie să îl plătească medicina românească este mult prea mare.

Modificări ale rezidenţiatului 2006

Începînd cu sesiunea de rezidenţiat de anul acesta, specialităţile medicină internă, neurologie, ortopedie şi traumatologie, pediatrie, recuperare, medicină fizică şi balneologie şi specialitatea sănătate publică şi management asimilează alte specialităţi medicale. De exemplu, specialitatea medicină internă asimilează specialitatea expertiză medicală a capacităţii de muncă, specialitatea genetică medicală şi specialitatea oncologie medicală. Specialitatea neurologie asimilează specialitatea neurologie pediatrică, specialitatea ortopedie şi traumatologie asimilează specialitatea ortopedie pediatrică, iar specialitatea pediatrie asimilează specialitatea neonatologie.

De la data intrării în pregătirea de specialitate a medicilor confirmaţi rezidenţi în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea noiembrie 2006, formarea în specialităţile medicină internă, neurologie, ortopedie şi traumatologie, pediatrie, recuperare, medicină fizică şi balneologie, sănătate publică şi management cuprinde şi domenii din specialităţile incluse, în proporţia care să garanteze însuşirea adecvată a cunoştinţelor teoretice şi practice necesare desfăşurării asistenţei medicale de specialitate în aceste domenii. Certificatul de medic specialist în una dintre specialităţile de asimilare abilitează deţinătorul să exercite activităţile specialităţii de asimilare, precum şi activităţile specialităţilor asimilate. Medicii confirmaţi specialişti şi primari în specialităţile epidemiologie, expertiză medicală a capacităţii de muncă, genetică medicală, igienă, medicină sportivă, neonatologie, neurologie pediatrică, oncologie medicală şi ortopedie pediatrică îşi păstrează drepturile cîştigate care decurg din titlul şi gradul profesional dobîndit. Aceştia au acces cu prioritate la formare în specialitatea de asimilare, ca a doua specialitate fără concurs de rezidenţiat, în condiţiile prevăzute de normele în vigoare.