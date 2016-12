Ministrul Sănătăţii, emoţionat de cât de mult munceşte

O fi bun Bănicioiu la Sănătate, da’ cu exprimarea... Premierul Victor Ponta a întâmpinat probleme în a-l înțelege ieri, în şedinţa de Guvern, pe ministrul Sănătăţii şi l-a apostrofat pentru că nu explică "pe limba română" ce soluţii a găsit pentru tratamentul hepatitei C şi cirozei. La începutul şedinţei, premierul i-a cerut ministrului Sănătăţii să anunţe adoptarea unor măsuri care aduc mai mulţi bani pentru programe speciale. Bănicioiu a răspuns solicitării lui Ponta şi a început să vorbească despre o Hotărâre de Guvern aflată pe ordinea de zi, folosind şi termeni tehnici. Premierul l-a oprit brusc şi l-a apostrofat: "Eu n-am înţeles ce faceţi bine pentru oameni. Dacă vreţi să vorbiţi în limba română să înţelegem, dacă nu... Deci, ce faceţi bine?", a cerut clarificări Ponta. Din colţul în care a fost aruncat pe cojile de nucă lingvistică, ministrul Sănătăţii a explicat: "Astăzi (miercuri - n.r.) s-a încheiat procesul de negociere cu companiile farmaceutice pentru hepatita C şi ciroză". "Aşa, explicaţi, ca să ştie oamenii că aveţi o soluţie pentru cei cu hepatita C, asta voiam să spuneţi", a replicat Ponta. Bănicioiu a continuat prezentarea şi a afirmat că are fonduri la minister şi pentru alte "arii terapeutice", respectiv cancer pulmonar şi cancerul de piele, şi a încheiat apoteotic: "Suntem prea emoţionaţi, atât de mult lucrăm".