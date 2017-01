Ministrul Sănătăţii face modificări de dragul integrării în UE

Medicii stomatologi vor deveni dentişti

“Schimbare” s-a dovedit a fi cuvîntul preferat al ministrului Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, cel care de cînd a fost numit în funcţia de conducere nu face decît să schimbe toate regulile care pînă acum erau general valabile în domeniul sanitar. Astfel, Nicolăescu a decis că ar fi mai bine ca medicii oncologi să se reîntoarcă la stadiul de medici internişti, deşi patologia pe care o tratează nu are nimic de-a face cu cea a bolilor interne. Probabil că, din cauza faptului că este contabil şi nu doctor, Eugen Nicolăescu habar nu are că un medic internist nu poate depista şi trata cancerul, atribuţie care revine medicilor oncologi, specializaţi în acest domeniu. Ministrul Sănătăţii a justificat acest lucru prin nevoia de aliniere a medicinei la standardele Uniunii Europene, dar, din păcate, conform medicilor oncologi, nu a consultat niciun cadru medical pentru a vede dacă şi aceştia sînt de acord cu deciziile pe care le ia. Acest fapt nu ar trebui totuşi să îi mire prea tare pe cei care sînt angrenaţi în sistemul sanitar, deoarece în urmă cu cîteva luni, Nicolăescu a declarat că nu are nevoie de ajutorul nimănui pentru a lua o decizie şi că va avea grijă să îi înlăture pe toţi cei care se împotrivesc reformei sale. Se pare, însă, că majoritatea medicilor nu sînt mulţumiţi de hotărîrile ministrului, deoarece în toate spitalele în care a mers, Eugen Nicolăescu a fost primit cu huiduieli atît din partea doctorilor, cît şi al pacienţilor care consideră că oficialul se joacă chiar cu sănătatea lor. O nouă categorie de medici a intrat pe lista de “schimbări” a lui Nicolăescu. Dacă pînă acum două zile i-a bulversat pe oncologi pe care îi numea medici internişti, acum a venit rîndul medicilor stomatologi. Aceştia nu se vor mai numi stomatologi, ci dentişti, pentru că, susţine Eugen Nicolăescu, în Uniunea Europeană nu există această denumire, ci doar cea dentist.

Servicii de urgenţă asigurate doar de cabinetele care au contract cu CJAS

Mai mult decît atît, dacă pînă acum orice cabinet medical deschis non-stop putea efectua serviciul de urgenţă, Nicolăescu a decis că acest lucru trebuie schimbat şi a hotărît ca doar cele care au contract încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate să poată deservi urgenţele şi numai contra cost. Din păcate, Nicolăescu a uitat că nu toate cabinetele doresc să închie cotracte cu CJAS-urile şi a găsit o modalitate de a-i obliga pe medici să facă acest lucru. Comisia de Sănătate din Camera Deputaţilor a aprobat, ieri, modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.124 pe 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, şi a adăugat la articolul 15, o nouă literă, d), care prevede că unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, înfiinţate potrivit prevederilor Legii 31 pe 1990 privind societăţile comerciale, pot transfera întregul lor patrimoniu mobil şi imobil, care se află în proprietatea lor la data intrării în vigoare a legii, cu condiţia ca societatea comercială să aibă asociaţi sau asociat unic, medicul care a înfiinţat cabinetul medical. “Iniţial, toţi medicii stomatologi au înfiinţat SRL-uri. La ceva timp după aceasta, ni s-a cerut să devenim cabinete medicale individuale (CMI), fără a mai avea voie să fim societăţi libere, după care am putut opta între SRL-uri şi CMI-uri. Diferenţa dintre cele două este de ordin contabil, deoarece CMI-urile dispun de un caiet de plăţi şi o dată pe an depun actele la Fisc, iar SRL-urile lucrează după sistemul de balanţă şi bilanţ. Unii dintre medici au funcţionat în cadrul unor societăţi libere, dar proprietarul era cu totul altă persoană”, a declarat medicul stomatolog Lucia Merdinian. Propunerea legislativă de modificare a OG 124 pe 1998 privind funcţionarea cabinetelor medicale a fost respinsă de Senat, dar a primit avizul comisiei de buget finanţe şi bănci, iar cei care au venit cu ideea de schimbare a acesteia au fost deputaţii Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR).