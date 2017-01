Ministrul Sănătăţii: „Îmi dau demisia”

Ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a declarat, vineri, că îşi dă demisia dacă nu reuşeşte să facă funcţional, într-un an şi jumătate, Programul naţional de radioterapie, el adăugând că ar trebui întrebaţi şi ceilalţi miniştri, din ultimii 25 de ani, ce au făcut în acest domeniu. ”Este adevărat că foarte mulţi pacienţi au nevoie de radioterapie, sunt acele liste de aşteptare, iar în momentul de faţă se fac eforturi şi sunt concretizate, în sensul că am reuşit să semnăm un acord cu Banca Mondială, particular, pe această zonă de radioterapie. Din toamnă, putem începe un Program naţional de radioterapie. (...) Vom termina, după calculele mele, pentru că vom avea şi sprijinul autorităţilor locale, suntem în câteva puncte destul de avansaţi, la nivelul finalizării de construcţie de buncăre. Practic, cred că într-un an, un an şi jumătate, vom reuşi să acoperim mare parte din solicitări. Momentan, din păcate, în ultimii ani nu s-au făcut foarte multe”, a declarat ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu. Întrebat dacă îşi va da demisia în cazul în care nu se va implementa în acest an şi jumătate Programul naţional de radioterapie şi nu se va rezolva problema celor care au nevoie de radioterapie, Nicolae Bănicioiu a răspuns: ”Eu spun că încerc să fac ceea ce nu au făcut alţii, dar nu vreţi să îi întrebaţi pe cei care au fost acum de ce nu şi-au dat demisia? Eu vă spun că fac Programul naţional de radioterapie şi dacă, într-adevăr, acest program, într-un an şi jumătate din toamna asta, nu este funcţional, îmi dau demisia. Dar ce faceţi dumneavoastră cu ceilalţi miniştri, din ultimii 25 de ani, care nu au făcut nimic în radioterapie?”.