Ministrul Sănătății mai dă un genunchi propriului domeniu

O nouă săptămână, un nou atac al ministrului Sănătății la adresa sistemului pe care îl manageriază. Într-o postare pe Facebook, ministrul Vlad Voiculescu susține că sistemul de sănătate nu este atât de subfinanțat pe cât este de haotic și de corupt. "Facebook îmi amintește despre un gând de acum un an. Nici măcar nu speram atunci să am onoarea să îmi servesc țara și peste 6 luni să conduc sistemul de sănătate. Pentru alte 6 luni. Lucrul acesta se va termina peste câteva zile, iar la MS va veni un ministru politic. Sănătatea nu are însă culoare politică", scrie ministrul Sănătății, miercuri, pe Facebook. "Diferența nu o va face un partid sau altul. Diferența o vor face medicii onești care știu în ce fel de sistem vor să lucreze și sunt dispuși să lupte pentru asta, asistentele medicale dedicate, societatea civilă și jurnaliștii care știu să ceară, să caute adevărul și care știu să critice acolo unde este cazul... și, sigur, administrația - la nivel central și local. Aici, în administrație, este punctul cel mai slab al acestui sistem... aici trebuie începută orice reformă reală. Nu trebuie să ne lăsăm păcăliți: sistemul nu este atât de subfinanțat pe cât este de haotic, de corupt și de lipsit de mecanisme de control care să asigure siguranța pacienților și a medicilor; medicii tineri nu pleacă doar din cauza plății, o fac pentru că au de ales între a pleca și a face compromisuri care le-ar putea anula chiar satisfacțiile meseriei nobile pe care au ales-o", subliniază Voiculescu.

Prin această - posibil - ultimă postare în calitate de ministru, Voiculescu susține că reformele începute și schimbările deja implementate își vor arăta efectele și că "discuția despre Sănătate și promisiunile făcute în campanie, chiar și parțial implementate, o să aducă îmbunătățiri". Potrivit lui Voiculescu, proiecte precum cel referitor la manageri selectați în urma unui concurs public și corect, comisiile de specialitate selectate pentru prima dată pe criterii obiective, cu participarea medicilor români din străinătate, investițiile în spitalele regionale pregătite cu bani europeni de către Banca Europeană de Investiții, dar și altele deja începute au șansa "să schimbe la față" sistemul de sănătate din România.