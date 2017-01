Ministrul Sănătăţii, nemulţumit de propriile reglementări?!

După ce a dat peste cap tot sistemul sanitar şi s-a lăudat cu diverse iniţiative, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că propunerea de ordin de ministru ce reglementează normele de igienă privind mediul de viaţă al populaţiei, pe care tot el o supervizase, are pe alocuri texte neclare şi unele excese. În plus, ministrul s-a arătat surprins de interesul cu care populaţia a primit această propunere şi a comentat pe marginea reglementărilor propuse de respectivul act normativ, în care se preciza inclusiv faptul că animalele de companie pot fi crescute în apartamente doar cu acordul asociaţiei de proprietari. Eugen Nicolăescu a declarat că nu are animale de companie, dar că a avut în copilărie, şi cîine, şi pisică, însă la curte. El a adăugat: „sînt de acord să crească pisici la bloc, dar nu sînt de acord să treacă pe lîngă mine, pe scară, cîini care nu sînt tocmai supuşi regulilor de convieţuire socială, din cauza stăpînilor, evident”.

Ministrul Sănătăţii a recunoscut că el însuşi este nemulţumit de anumite aspecte ale propunerii de ordin de ministru cu privire la igiena mediului de viaţă al populaţiei. „Unele texte sînt neclar scrise şi sînt şi excese”, a spus acesta, dar nu a precizat exact la ce se referă. „Tocmai de aceea este în dezbatere publică şi am spus unele lucruri mai dure ca să vedem reacţiile celor care trebuie să se implice în aplicarea acestui act normativ”, a scuzat ministrul reglementările din textul actului normativ propus de MSP. El a adăugat că acesta este şi motivul pentru care şi celelalte ministere vor fi consultate pe parcursul lunii ianuarie şi vor fi rugate să colaboreze la îmbunătăţirea inţiativei MSP. Legat de aplicabilitatea unei astfel de legi care să reglementeze igiena populaţiei, ministrul a declarat că „depinde de oameni”. În timp ce ministrul Eugen Nicolăescu încearcă să minimalizeze efectele pe care le-ar produce aplicarea prevederilor din propunerea de ordin de ministru, proprietarii de animale de companie protestează pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii împotriva respectivei propuneri şi a articolului cu numărul 10, capitolul I, punctul patru, potrivit căruia stăpînii de animale au nevoie de acordul asociaţiei de proprietari ca să îşi crească animalele. Mai mult decît atît, creşterea păsărilor şi animalelor în mediul urban ar putea fi interzisă pe viitor. În mediul rural, unde nu sînt asigurate racordurile de apă curentă şi canalizare printr-un sistem centralizat de distribuţie, adăposturile pentru creşterea animalelor în curţile persoanelor particulare, de cel mult şase capete (porcine, bovine, cabaline şi/sau ovine) şi cel mult 50 de păsări se vor amplasa la cel puţin zece metri de cea mai apropiată locuinţă învecinată şi nu trebuie să producă poluarea mediului şi nici risc pentru sănătatea vecinilor.