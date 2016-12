Ministrul Sănătății o să intre în politică? „Au existat oferte; o să mă mai gândesc“

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a afirmat că a primit oferte pentru a intra în politică, menționând că nu a luat încă o decizie în acest sens.

"Am foarte multă treabă la Ministerul Sănătății, în acest moment. Nu o să neg că au existat oferte. Realitatea este că am foarte multe de făcut în momentul ăsta la MS și realitatea este că timpul care îmi rămâne după birou nu mi-a permis să iau o decizie încă, dacă vreau să mă gândesc serios la asta sau nu. (...) Pentru noi, ca cetățeni ai acestei țări, cred că ar fi bine ca tineri care nu au fost până acum implicați în politică să intre în politică. (...) Cred că orice tânăr căruia i se face o astfel de ofertă trebuie să se simtă mai întâi onorat și apoi trebuie să își cântărească bine alternativele. Eu mă simt onorat, în această fază sunt. Dincolo de asta, o să mă mai gândesc", a declarat Voiculescu, sâmbătă seara, la Antena 3, întrebat dacă intră în politică.

Ministrul nu a dorit să spună ce partide i-au făcut oferte. Cât privește posibilitatea de a fi ministru al Sănătății și după alegerile parlamentare din decembrie, Voiculescu a precizat că nu își dorește acest lucru 'în orice condiții'.

"Când începi să construiești anumite lucruri, cu siguranță vrei să le vezi finalizate. Dacă mi-aș dori să fiu ministru și după această iarnă? Nu în orice condiții", a răspuns demnitarul.

Întrebat dacă ar continua ca ministru al Sănătății, în situația în care Dacian Cioloș ar mai avea un mandat de premier și i-ar propune acest lucru, Voiculescu a spus: "În general, este greu să îl refuzi pe Dacian Cioloș".

El s-a declarat onorat de ofertele primite din partea unor partide.

"Posibil este orice. După cum spuneam, am avut discuții în acest sens, am fost onorat de ofertele primite. O decizie nu am luat încă", a subliniat ministrul Sănătății, întrebat dacă ar putea fi posibil ca el să fie candidat din partea unui partid la alegerile parlamentare.