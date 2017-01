Ministrul Sănătăţii şi distribuitorii de medicamente, protagoniştii unui război rece

Presiunea distribuitorilor de medicamente, care ameninţă că vor închide depozitele zile de-a rîndul, pînă cînd Ministerul Sănătăţii Publice (MSP) se hotărăşte să alinieze preţurile, este ca şi inexistentă pentru ministrul de resort. El a anunţat că medicamentele nu vor fi scumpite „sub nicio formă”, protestul distribuitorilor fiind “nerelevant pentru minister”. „Protestul distribuitorilor este total nerelevant pentru Minister. Este pentru media. Vă spun cu toată sinceritatea că la mine n-a intrat decît cine n-a vrut. Uşa mea a fost mereu deschisă pentru oricine. Efectul protestului lor e zero pentru noi, iar oamenii au înţeles că nu-i lăsăm de izbelişte şi nu-i lăsăm pe distribuitori să crească preţurile”, a declarat, ieri, ministrul Eugen Nicolăescu. Alternativa pe care o are ministerul pentru aprovizionarea farmaciilor cu medicamente este compania de stat Unipharm care poate importa medicamentele necesare. “Nu vom majora preţurile sub nicio formă. Sper ca distribuitorii să accepte să micşoreze preţurile. Şi, indiferent cîte zile vor bloca aprovizionarea, vom avea medicamente în România. Avem Unipharm care, dacă e nevoie, poate să preia distribuţia de medicamente. Dacă vor concurenţă, o să aibă”, a mai precizat Nicolăescu, adăugînd că preţul de import al medicamentelor este destul de mic, iar distribuitorii pun adaosuri foarte mari pentru a creşte preţurile. Amintim că distribuitorii de medicamente au decis să protesteze, deoarece ultima actualizare a preţurilor la medicamentele de import s-a făcut în aprilie anul trecut, deşi trebuia făcută trimestrial. Pe 18 aprilie, distribuitorii au închis depozitele, promiţînd că, în luna mai, această formă de protest va continua.