Ministrul Sănătăţii solicită rampe pe plajă, pentru persoanele cu dizabilităţi

Potrivit unei propuneri de "Hotărîre pentru modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere", aflată în dezbatere publică pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii Publice, pentru ca plajele să fie întreţinute în stare de permanentă curăţenie, trebuie să fie dotate cu recipiente adecvate pentru colectarea deşeurilor, respectiv cel puţin un recipient pentru colectarea selectivă a deşeurilor la 250 mp zonă de plajă. În plus, propunerea de act normativ introduce şi obligativitatea asigurării unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, cu dimensiuni conform reglementărilor în vigoare. De asemenea, administratorii plajelor trebuie să afişeze şi un memoriu descriptiv, în care se prezintă tipul de plajă: nisip, iarbă, suprafaţă utilizabilă, lungimea porţiunii de teren învecinate cu apa, adîncimea apei, curenţi etc. Memoriul trebuie să prezinte şi facilităţile de pe plajă, localizarea celui mai apropiat punct medical, de prim ajutor şi de salvamar, precum şi estimarea capacităţii plajei, în număr de persoane. În plus, trebuie să existe afişată şi schiţa sectorului în care este amplasată zona naturală de îmbăiere, cu localizarea surselor potenţial poluatoare, dacă acestea există, cu indicarea locurilor de posibil accident prin înec sau lovire, precum şi poziţia panourilor pentru afişarea rezultatelor privind monitorizarea calităţii apei şi a altor informaţii legate de caracteristicile zonei de îmbăiere, utile turiştilor. Potrivit propunerii de act normativ, buletinul de analiză a calităţii apei de îmbăiere, trebuie să fie realizat cu maximum 30 de zile înainte de începerea sezonului de îmbăiere. Proiectul de act normativ este justificat prin nota de fundamentare care îl însoţeşte, prin alinierea la politicile europene în domeniul protecţiei mediului şi a sănătăţii populaţiei.