Ministrul Sănătăţii trimite medicina înapoi în timp

Medicii oncologi protestează faţă de un ordin al ministrului Sănătăţii care stipulează că rezidenţii pot deveni oncologi, fără a mai fi nevoie să urmeze cursuri de specialitate

Reforma în sistemul sanitar pe care ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu a decis că trebuie să o facă după bunul său plac, s-a dovedit a fi un mare eşec, cel puţin din punctul de vedere al medicilor care îşi manifestă nemulţumirea faţă de deciziile ministeriale. Este şi cazul medicilor oncologi care protestează faţă de un ordin al ministrului Sănătăţii care stipulează că rezidenţii pot deveni oncologi, fără a mai fi nevoie să urmeze cursuri de specialitate. “Medicii oncologi din România, într-un demers comun cu cel al pacienţilor pe care îi îngrijesc, consideră că dintr-un exces de zel al adaptării tuturor normelor (nomenclatoarelor) la cele ale Uniunii Europene, vor apărea în mod absurd şi penibil mai înapoiaţi decît sînt de fapt, deoarece România are deja ceea toate ţările europene vor avea în decurs de cîteva luni şi ceea ce Statele Unite ale Americii au deja din 1965 şi anume Oncologia Medicală”, susţin într-un comunicat trimis Ministerului Sănătăţii, doctorii oncologi, participanţi la a V-a Conferinţă Naţională de Oncologie Medicală, care a avut loc în acest week-end, la Sinaia. Oncologii susţin că patologia pe care o tratează nu seamănă deloc cu cea a medicilor internişti. “Această idee este aberantă. Catedra de oncologie trebuie să fie de sine stătătoare. Noi, cei care am devenit oncologi am făcut cursuri de imagistică, pentru a putea interpreta analizele şi multe alte materii pe care medicii internişti nu le fac. Noi ştim să diagnosticăm şi să tratăm cancerul şi nu cred că un internist ştie aşa ceva”, a declarat coordonatorul de program de diabet, dr. Dana Pleş.

Medicii spun că această decizie a Ministerului Sănătăţii a ajuns şi la urechile pacienţilor care au intrat în panică şi care consideră că Eugen Nicolăescu se joacă chiar cu sănătatea lor. “Din fericire, nu se va schimba nimic la nivelul secţiilor de Oncologie, adică nu se vor desfiinţa”, a adăugat dr. Pleş. Medicii susţin că oncologia medicală ca şi alte specialităţi s-a desprins din trunchiul comun al medicinei interne în urmă cu 40 de ani, din cauza volumului mare de informaţii în domeniu, şi consideră că “încercarea de a aduce această specialitate înapoi în timp se situează împotriva tendinţelor inexorabile de progres ştiinţific medical”.