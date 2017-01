Ministrul Traian Igaş şi-a luat Bac-ul la 23 de ani

Ministrul Administraţiei şi Internelor, Traian Igaş, a povestit, în cadrul emisiunii “Evenimentul zilei” de la B1 TV, că a susţinut examenul de bacalaureat la vârsta de 23 de ani. Mai mult, Igaş a explicat cum l-a numit pe Laurenţiu Mironescu secretar general al Ministerului de Interne. Întrebat de Robert Turcescu dacă a avut o relaţie apropiată cu Mironescu, Igaş a răspuns: “E mult spus o relaţie apropiată, pentru că niciodată nu pot spune că am fost prieten cu Mironescu, dar am fost colegi, ne ştiam, în ultimii doi ani de zile după ce domnia sa a pierdut alegerile\", a explicat Igaş. Acesta a adăugat că nu a avut o relaţie de familie şi că nu s-a vizitat niciodată cu Mironescu. Ministrul a recunoscut că, în dimineaţa percheziţiilor efectuate în dosarul „Containerul”, Mironescu l-a sunat. “M-a sunat în acea dimineaţă. El era pe drum, venea spre Bucureşti, şi m-a întrebat dacă ştiu ceva de o acţiune şi o descindere la domnia sa acasă. I-am spus că ştiu că sunt anumite descinderi la Constanţa, dar niciodată, când sunt informat de asemenea acţiuni, nu întreb unde au loc\", a povestit Igaş. El a precizat că Mironescu i-a trimis un mesaj pe telefon prin care l-a informat că a fost reţinut. Despre bacalaureatul pe care l-a susţinut la 23 de ani, Igaş a declarat: \"Ca orice om, în viaţă, poţi să ai şi un eşec peste care poţi să treci mai departe fără nicio problemă. Eu am avut un eşec atunci când am dat examenul din clasa a X-a, spre clasa a XI-a ... Am căzut la Treaptă\", a spus Igaş. El a mai spus că a terminat liceul la seral, la 23 de ani, nu la 24, cum se spune.