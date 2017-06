Ministrul Transporturilor: „Podul de la Agigea nu va mai fi închis circulației“

20:52:44 / 26 Mai 2017

Cunoscator

D-nilor nu podul este problema in aceasta localitate unde se creeaza cozi interminabile. Problema este CENTRUL LOCALITATII AGIGEA,unde este trecea de pietoni si statia de autobuz.Acolo trebuie facuta pasarela deasupra DN 39, ptr traversarea pietonilor, si MUTAREA statiei de autobuz 20-30 METRI mai in fata, unde este un scuar , Trece cate un pieton pe trecere, se opreste toata circulatia, dupa un minut opreste autobuzul in statie, sta 2-3 minute, toata circulatia dupa banda 1 se blocheaza, si se face coada fff mare,Dupa ce pleaca autobuzul, se gaseste alt piaton sa tranverseze, iar se opreste toata circulatia , si uite asa se intampla toata ziua....ASTA ESTE CAUZA AMBUTEIAJELOR DIN ACEASTA LOCALITATE...NU PODUL. Rugam autoritatile din agigea sa faca pasarela, sa mute statia din fata magazinului alimentar 20 metri mai in fata, este scuar pe dreapta in afara benzii 1 de mers...si sa vedeti ca nu se mai face coada interminabila.