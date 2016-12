Ministrul Transporturilor, pur şi simplu un implicat în situaţia deszăpezirilor

Reguli stricte la Ministerul Transporturilor! Noul oficial, Dan Costescu, a convocat Comandamentul de iarnă de la nivelul instituției pe care o conduce și a solicitat prezentarea rapoartelor de intervenție de două ori pe zi, dimineața și seara, inclusiv cu prognoza meteo detaliată, a informat, luni, ministerul. „După prezentarea situațiilor la zi de către directorii companiilor implicate în această acțiune, ministrul Dan Costescu a solicitat prezentarea rapoartelor de intervenție de două ori pe zi, dimineața și seara, inclusiv cu prognoza meteo detaliată. De asemenea, ministrul le-a cerut reprezentanților CNADNR să se asigure că, în bazele de deszăpezire din întreaga țară, utilajele sunt pregătite de intervenție, iar reprezentanților CFR Călători ministrul le-a solicitat să facă verificări suplimentare înainte ca trenurile să plece în cursă”, se menționează în comunicat. Mai mult, şeful de la Transporturi a atenționat aeroporturile să asigure degivrarea, astfel încât programul de zbor al aeronavelor să fie cât mai puțin perturbat. Totodată, Dan Costescu a cerut căpităniilor portuare să se mobilizeze pe toată perioada de vreme rea și să actualizeze lista cu navele de intervenție, astfel încât circulația să se desfășoare în siguranță și să fie afectată cât mai puțin. „Ieri seară, am fost în trei baze de deszăpezire de lângă București. Am vrut să văd cum se mobilizează angajații CNADNR la prima ninsoare. De asemenea, am vrut să mă asigur că situația utilajelor de deszăpezire prezentată este una și aceeași cu cea din teren. La fel și stocurile de material antiderapant”, a declarat Dan Costescu. Dacă a şi constatat toate acestea, nu a mai spus, dar cert este că, măcar la nivel declarativ, stăm bine. În practică, rămâne să vedem... pe pielea noastră.