Ministrul Transporturilor vrea profit la „mamuții“ CFR și Tarom

Noul ministru al Transporturilor, Ioan Rus, și-a fixat ca obiectiv principal aducerea pe profit a companiilor din subordine, până la finele lui 2015. El a declarat că nu are nimic de reproșat predecesorilor săi, pentru că „celebra chestiune cu greaua moștenire a predecesorilor este fumată și nu merită să i se dea importanță“. Rus estimează că, în acest an, unele companii de stat își vor reduce pierderile, iar altele vor ajunge pe zero sau chiar la un profit minim - „Este nevoie de cel puțin un an pentru a genera măsuri care să ducă la diminuarea rezultatelor negative. La finele lui 2015, însă, toate trebuie să fie pe plus“. Printre cele mai importante companii cu pierderi din ograda Ministerului Transporturilor se numără CFR Marfã (-262,9 milioane lei), Tarom (-130,1 milioane lei) și Metrorex (-64,4 milioane lei). Ioan Rus a mai punctat că procesul de selectare de manageri privaţi a fost reluat și că, în prezent, nu plănuiește să schimbe pe nimeni.