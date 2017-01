Ministrul Turismului, impresionat de Mamaia

14:04:00 / 30 Aprilie 2014

Pt 8si 9

Pt 8 - De acord cu tine dar trebuie spus ca toate magriile astea nu se facea fara implicarea de sustinere aguvernelor anterioare. Oare de ce trebuie firmele primariei sa lucreze cu Off shoeruri din tari corupte: Cipru, Israel, Cayman de ce nu cu firme cunoscute serioase din Germania, Suedia ? Oare nimeni din DNA sau guvernele anterioare nu putea sa cerceteze ? Dar nu s-a dorit si nu sunt sigur ca se doreste cand Mazare este acuzat de o mita de 170 000 EUR. Dar milioanele din retrocedari falsificate, constructii de Malluri si cate si mai cate cine le cerceteaza si mai ales cine recupereaza banii. Pt 9. Esti varza omule, gandire de comunist innapoiat. Pai ce Mazare a avut bani de la masa sa faca cate ceva in Constanta. Sunt banii nostrii (impozitele cele mai mari din Romania) si se putea face mult mai mult. (vezi Sibiu, Cluj, Brasovm, Timisoara). Spune-mi o singura investiie straina productiva in Constanta si o mananc. Cat despre Mamaia in anii 70 era plina de englezi si nemti care aduceau venituri si locuri de munca de 10 ori mai mari ca astzi. Cand o sa vad firme mari de turism straine: TUI. ITS, Thomas Krook ca vor veni la Mamaia atunci voi spune jos palaria Mazare dar asta nu se poate intampla in mandatul lui ca sunt firme serioase care nu dau spaga. Si in alta ordine de idei de ce sa foloseasca banii constantenilor pentru a contruii Mamaia cand oarsul este vraiste. Mozaicul roman mandria Constantei sta sa se prabuseasca, Faleza de la Cazinoul Mamaia a fost refacuta acum 7-8 ani aoare de ce trebuie refacuta din nou ?