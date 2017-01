Ministrul Turismului: “Litoralul arată bine”

Nu ştiu dacă vă mai amintiţi de perioada guvernării portocalii (perioadele de „tristă amintire” tind să fie uitate repede, vezi „epoca de aur” a lui Ceauşescu, ridicată acum la rang de nostalgie) când pe litoral nu se întâmpla nimic. Dar nimic. Cred că, dacă ar fi putut, portocaliii ar fi şters Constanţa de pe faţa României, aşa cum au şters-o de pe harta turismului şi investiţiilor. Cum prindea contur o idee, cum apărea un ministru care invoca piedici filosofico-vegetale şi animale, scoţând de la naftalina costieră specii pe cale de dispariţie precum „ciulinii de taluz”, „şoricelul cenuşiu”, „gâsca cu gâtul roşu” (poate doar asta să fi fost o treabă serioasă...). Şosea de coastă? Ha! Ciulinul de taluz a învins (timp de câţiva ani buni) proiectul autorităţii locale de a lega Cazinoul de staţiunea Mamaia, făcând astfel din traficul aglomerat din Constanţa estivală o plăcere. Insuliţele artificiale? Ha! Zgomotul de pe insuliţe (?!!) distrage turiştii din Mamaia de la preocupările lor filosofico-livreşti, căci turiştii de aceea vin pe litoral în cea mai vie şi dementă staţiune a judeţului: ca să se odihnească, să citească liniştiţi şi să poarte conversaţii cu voce joasă. Şi mai erau şi vreo două specii periclitate, nu mai ştiu care... Şi tot aşa, lista este, credeţi-mă, lungă... Cu toate astea, primarul nostru cel vehement a reuşit, în ciuda tuturor ciulinilor portocalii, să dea drumul la câteva dintre proiecte, iar acum Mamaia are pasarele (şi pietonale), are carnaval, are cluburi pentru toţi şi toate, bate suta de mii de turişti pe weekend (şi să vedeţi nebunie anul ăsta), ce mai, este o reţetă de succes care funcţionează. Şi ăsta este doar începutul! Şi pentru că litoralul, cu staţiunea şi primarul său - două vedete incontestabile ale turismului comercial şi de distracţie, atrage, în acest an, cei mai mulţi turişti, între toate destinaţiile de gen din România, şi pentru că la Centru a venit un ministru nou şi destupat, care mai întâi şi-a făcut propria afacere şi abia apoi a venit să dea lecţii altora despre cum se face, ieri, o vizită oficială a acestuia din urmă a avut loc în judeţul nostru. Ministrul delegat pentru IMM-uri, Mediul de Afaceri şi Turism, Florin Jianu, însoţit de câţiva alţi oficiali, printre care preşedintele Autorităţii Naţionale în Turism, Răzvan Filipescu, şi secretarul de Stat în Departamentul pentru IMM-uri, George Brezoi, a poposit în sudul litoralului (a lăsat ce-i mai bun la urmă: Mamaia va fi „inspectată” astăzi), a venit şi cu veşti bune, a fost diplomat în declaraţii şi a fost întâmpinat foarte intim de un vamaiot care a ţinut neapărat să-i arate ministrului părţile sale nevăzute de soare. Dar să le luăm pe rând...

VEŞTI BUNE Dată fiind situaţia critică a sudului litoralului - şi critică este puţin spus: sute de unităţi de cazare lăsate în paragină de proprietari, cu terenurile şi dependinţele aferente, maldăre de gunoaie care îţi fură ochii şi-ţi mută nasul, construcţii începute şi neterminate (probabil pe toţi meşterii îi cheamă Manole), tot soiul de caşcarabete care, cu siguranţă, nu au fost ridicate potrivit vreunui PUZ, chioşcuri, tărăbuţe, încropeli, etc., etc., etc. -, putem spune că propunerea ministrului Jianu, pe care a aruncat-o pe masa rotundă la care a participat, la Mangalia, este cel puţin binevenită. El a declarat că litoralul va intra într-un program-pilot de dezvoltare a turismului românesc, prin care va primi ajutor de la stat. „Politica mea vizavi de turism va fi extrem de eficientă. Am avut deja o întâlnire cu ministrul de Finanţe. Este posibil să găsim forme de susţinere a turismului prin scheme de ajutor de stat care să ofere diverse facilităţi pentru investiţii în dezvoltarea locurilor de muncă, crearea de infrastructură, atragerea turiştilor din alte zone”, a declarat ministrul. Şi ne lasă şi Europa, a mai precizat ministrul, explicând că nu este necesară aprobarea CE, ci doar informarea acesteia. El a precizat că din '89 şi până în prezent nu au existat asemenea scheme de ajutor de stat în turism, deşi sunt posibile şi, adăugăm noi, şi-au demonstrat cu prisosinţă eficacitatea de-a lungul întregii perioade comuniste. De asemenea, ministrul are în vedere o altă iniţiativă privind crearea de clustere în turism. „Clustere înseamnă aglomerări de acelaşi tip, de organizaţii care lucrează în domeniul turismului, operatori, hotelieri, autorităţi publice locale pentru ca împreună să creeze o politică locală, regională eficientă după care să creeze produse de marketing, de promovare, de facilităţi. Clusterele vor da putere sporită regiunilor”, a explicat Jianu. Ministrul a mai promis că tichetele de vacanţă (vouchere) vor deveni realitate în curând şi i-a invitat pe reprezentanţii din turism să se întâlnească, în perioada 12-16 mai, cu membrii Parlamentului. La întâlnirea cu oficialul a fost prezent, cum era şi normal, primarul Mangaliei, Radu Cristian, care i-a prezentat ministrului, pe scurt, realizările sale în abia începutul mandat: „Am obţinut finanţare din fonduri UE pentru reabilitarea falezelor Mangalia-Saturn şi Jupiter-Neptun, valoarea totală a celor două proiecte fiind de peste 8 milioane de euro. Aştept un aviz de la Ministerul Dezvoltării şi pentru refacerea falezei din Mangalia până spre Olimp. În toate staţiunile am introdus reţeaua de gaze, astfel încât turiştii să poată fi cazaţi în condiţii optime şi iarna. Este nevoie de investiţii, iar banii din taxele speciale percepute agenţilor economici care au ca domeniu de activitate turismul vor fi folosiţi în această direcţie. Susţin parteneriatul public-privat în sectorul turistic“.

CU VÂNTUL ÎN PIEPT, JIANU A LUAT PLAJELE LA PICIOR De la masa rotundă, ministrul Jianu, alături de delegaţia oficială şi de primarul Mangaliei, a luat vântul în piept şi plajele din sudul litoralului la picior. În Neptun, Vama Veche, Venus, de pe plajă, lucrurile nu arătau tocmai rău. Aproape toţi cei cu ieşire la mare se pregăteau pentru 1 Mai, modernizând şi reparând de zor, vopsind şi făcând curăţenie. Dincolo de hărnicia de pe plajă, însă, hotelurile şi terasele abandonate, unele deja în ruină, creionau, sinistru, un peisaj de sfârşit de lume. Dacă aceasta ar fi fost o fotografie, ministrul a dat fotoexplicaţia: „Din păcate, nu-i putem obliga... Sunt operatori privaţi. Încercăm să-i convingem să acceseze schemele de ajutor de stat. În cazul în care nu vor face acest lucru, ne vom gândi să aplicăm şi sancţiuni”. Pe lângă aceste rebuturi însă, în deplin contrast, sunt şi multe clădiri moderne sau modernizate, recent renovate, care îşi aşteaptă turiştii aşa cum se cuvine.

Ca o concluzie a zilei de ieri, căci astăzi ministrul se află, de dimineaţă, într-o scurtă inspecţie în Mamaia, Florin Jianu a declarat că litoralul arată bine. “Vedem lucruri bune, în construcţie, arată bine”.

MINISTRUL, UN OBIŞNUIT AL STAŢIUNII MAMAIA Ministrul a mai spus că de 1 Mai nu se va afla pe litoral, ci, împreună cu familia, în Oltenia, deoarece este ziua de naştere a socrului său. El a mai declarat că ultimele trei revelioane le-a petrecut pe litoral, mai exact în Mamaia. „A fost foarte interesant şi o experienţă extraordinară”, a declarat el.

Staţiunile, administrate de o firmă privată?

Pe masa rotundă s-a mai aşezat un subiect, de maximă importanţă, care a fost primit cu interes de către ministru. Patronatele din turism vor ca staţiunile de pe litoral să fie administrate de o firmă privată, care se va ocupa şi de curăţenie şi protecţia turiştilor, iar acţionarii acesteia să fie operatorii economici din zonă. În acest sens, preşedintele Federaţiei Patronatelor din Turismul Românesc, Mohammad Murad, aflat ieri la întrunire, a declarat: „Noi avem tot interesul să fie totul curat, îngrijit, spaţii pentru informaţii generale pentru turişti şi un punct medical. Autorităţile locale fac acest lucru pe hârtie, iar când vine vorba de pus în practică, apar tot soiul de rude şi prieteni. Vrem ca cei care fac investiţii să vină direct să administreze. Nu am reuşit să-i prezint proiectul ministrului, în 25 de minute este imposibil, însă am depus şi vom mai depune la minister o documentaţie în acest sens. I-am spus ministrului că, dacă realizează aproximativ 30% din ceea ce a anunţat în faţa presei, eu am să-i ridic statuie în faţa hotelului”. În replică, ministrul Jianu a declarat: „Este prima dată când aud de la dumneavoastră de această propunere. Aşa cum le-am spus reprezentanţilor din turism, vreau să avem un parteneriat social cu plusuri şi minusuri, să vedem în ce măsură este fezabilă o măsură sau alta”.

Construcţii nefinalizate? Ministrul Jianu susţine investiţiile!

Ţinând cont de situaţia specială a litoralului, în ce priveşte subiectul spinos al construcţiilor, ministrul a declarat că el susţine investiţiile şi că va căuta soluţii pentru a nu fi sancţionaţi cei care nu şi-au finalizat lucrările până la data-limită. Reamintim că, la inspecţia mută pe care a efectuat-o în Mamaia săptămâna trecută, primarul Radu Mazăre a abordat şi acest subiect, menţionând că va discuta cu premierul Victor Ponta pentru a vedea în ce măsură ar putea fi adoptată o iniţiativă legislativă a parlamentarilor PSD prin care să se lase la latitudinea primarilor ce lucrări pot continua şi în perioada sezonului estival. “E normal ca în această perioadă să se construiască, e absolut normal, e o perioadă de pregătire. Noi vom solicita ca, atunci când este vârf de sezon, lucrările să nu deranjeze şi să fie un grad sporit de confort al turiştilor”, a declarat ministrul. Şi preşedintele Asociaţiei Litoral - Delta Dunării (ALDD), Corina Martin, a punctat pe acest subiect: “Sunt construcţii în anumite staţiuni, pe porţiuni mai mari în Mamaia. Noi, oamenii de afaceri, care avem investiţii în staţiune, ar trebui să fim primii îngrijoraţi, pentru că este vorba de afacerile noastre şi am dori să avem o staţiune care arate bine. Eu cred că este important faptul că se întâmplă lucrări de modernizare, sunt foarte multe staţiuni turistice din România care, din păcate, nu-şi permit şi nu derulează la această oră lucrări de modernizare. Se fac eforturi, din partea Primăriei Constanţa şi din partea noastră, a hotelierilor, pentru a reduce la minimum impactul negativ pentru turişti”.

LITORALUL, PREGĂTIT SĂ PRIMEASCĂ TURIŞTI Preşedintele ALDD, Corina Martin a declarat, la finalul întâlnirii cu ministrul delegat pentru Turism, că, din punctul său de vedere, Jianu are ceea ce aşteaptă de la un ministru de resort, adică o nouă atitudine. „Sperăm ca noul ministru, care are o altă viziune, să imprime alături de noi o nouă atitudine şi în turism în România, de care avem atâta nevoie”, a spus Martin.

Potrivit preşedintelui ALDD, atât hotelierii, cât şi autorităţile ar trebui să se implice în dezvoltarea staţiunilor. „Orice hotelier este un om de afaceri şi are interes să aibă profit. Degeaba, însă, ai servicii bune în hotelul tău, personal bine pregătit, încerci să faci promovare, dacă în jurul tău staţiunea nu are nivelul de organizare, nivelul estetic şi, bineînţeles, evenimente care să atragă turişti. Şi aici nu este vorba numai de managementul privat dintr-un hotel, aici trebuie să fie un efort comun cu autoritatea locală, primăria respectivă, care trebuie să ridice gradul de atracţie al staţiunii, ceea ce s-a întâmplat la Mamaia”, a spus Martin.