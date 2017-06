Ministrul Turismului vrea să înlocuiască frunza din brandul turistic al României cu o oaie

06:04:53 / 01 Iunie 2017

Carafa si retusarea brendului de tara.

Iata domne ca pe marea piata a confruntarilor politice si sociale au aparut noi idei de marci care trebuie lipite pe fruntea scumpei noastre tarisoare.Si cand te gandesti ca abea s-a mai atenuat ,dar totusi mocnesteinca,galceava cu marca echipei de fotbal al carei patron este d-nul Becali iubitor de animale,parca nu-ti vine sa crezi ca ,dupa ce Anglia a scapat cu bine din confruntarea ,,celor doua rose'' si ,in Romania se nasc germenii unei confruntari acerbe intre vegetatie si un ierbivori;frunza si oaia.Dar ma intreb ,de ce nu berbecul?.Confruntarile provocate pe aspectele formale,superficiale,moda,de podul pisicii ,de club ,cine cu cine si unde,de la o vreme au devenit preocuparile aproape exclusive ale mass-media si culmea, cele mai aprige si dezbatute.Si uite asa, romanul ,mai cu o nunta,botez ,o iesire la un gratar , un concert mega in piata orasului sau pe vreun stadion o sa-l vedeti in sondajele,,poor''ca fiind cel mai fericit.Ca simplu cetatean ,incerc sa fac si o propunere de ,,brend de o tara eminamente agricola;Oaia mancand frunza.Cine supravietuieste ramane lipita pe fruntea tarii.