Ministrul Vosganian doreşte începerea lucrărilor la Reactoarele 3 şi 4 în acest an

Ministrul economiei şi finanţelor, Varujan Vosganian, a declarat, ieri, că speră ca în acest an să înceapă operaţiunile pentru construirea Reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă şi să finalizeze negocierile cu cei şase investitori, în cazul în care se va primi avizul de la Bruxelles. Potrivit datelor oferite de Mimisterul Economiei şi Finanţelor (MEF), societatea care administrează Centrala Nucleară Electrică (CNE), „Nuclearelectrica”, şi cei şase investitori au avut o întîlnire cu ministerul de resort înainte de Hotărîrea de Guvern din 24 iunie 2008, în cadrul căreia li s-au prezentat noile condiţii pentru construirea Reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă. Totodată, reprezentanţii MEF au mai spus că începerea construcţiei propriu-zise a Reactoarelor 3 şi 4 va începe un an mai tîrziu, în 2010 şi lucrările vor fi încheiate în 2015. Şi aceasta din cauză că această nou-înfiinţata companie de proiect are termen un an şi jumătate pentru a-şi recalcula investiţiile proiectului. „După încheierea negocierilor va fi înfiinţată o mini-companie de proiect, practic viitoarea companie care va construi cele două reactoare de la Cernavodă. Această companie este cea care îşi va recalcula singură suma necesară investiţiei la cele două reactoare. Ea are termen un an şi jumătate pentru a anunţa noua sumă necesară finalizării proiectului”, au declarat persoane din cadrul MEF. Guvernul a decis prin HG la 24 iunie 2008 ca „Nuclearelectric” să deţină minimum 51% din capitalul social al companiei de proiect care va construi Reactoarele 3 şi 4 ale CNE, costul total al proiectului fiind estimat la patru miliarde de euro. Tăriceanu a declarat că în urma deciziei Executivului participarea „Nuclearelectrica” trebuie să se ridice la minim două miliarde de euro. Potrivit comunicatului remis ulterior de Guvern, „Nuclearelectrica” va avea un aport la capitalul social inclusiv cu sume din Fondul Naţional de Dezvoltare, care cuprinde venituri încasate de stat din privatizări. Societatea de proiect care urmează să fie constituită va finaliza, va pune în funcţiune şi va exploata Unităţile 3 şi 4 ale centralei. Fiecare din cele două reactoare ar urma să aibă o putere instalată de 720 MW. Durata de viaţă a unei unităţi este de 30 de ani, cu posibilitatea prelungirii la 40 de ani. Unităţile 3 şi 4 de la CNE Cernavodă vor folosi tehnologie de tip Candu 6. Iniţial, construirea lor urma să înceapă în 2009.