Ministrului David i se cere demisia pentru minciună şi fugă de răspundere

PD-L cere demisia ministrului de Interne, Cristian David, pentru că a minţit în cazul autoturismelor Dacia Logan cumpărate de Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR). “Ministrul de Interne David s-a încurcat în propriile minciuni. El a spus ca a trimis o sesizare la DNA, apoi a spus că e pe drum, apoi a spus ca n-a trimis-o. El era primul dator să rezolve situaţia din subordinea lui”, a declarat purtătorul de cuvînt al PD-L, Liviu Negoiţă. El a spus că, într-o ţară în care ministrul de Interne minte, “nu este de mirare că interlopii au pus stăpînire pe străzile Craiovei şi ale altor oraşe”. Negoiţă l-a acuzat pe David că a fugit de răspundere, dînd vina pe poliţie pentru încheierea contractului, iar “dacă mass-media şi preşedintele României nu ar fi pus problema acestui contract, ministrul de Interne ar fi îngropat totul”. Negoiţă a mai spus că, deşi Guvernul susţine că nu există bani pentru majorarea salariilor profesorilor, în Ministerul Internelor are loc “un jaf al banilor publici”. Reacţia pedeliştilor vine în urma declaraţiilor făcute marţi de Traian Băsescu, potrivit cărora va sesiza instituţiile statului pentru o analiză foarte serioasă cu privire la autoturismele şi echipamentele contractate de Ministerul Internelor şi Reformei Administrative (MIRA) şi cu privire la prima etapă de realizare a obiectivelor asumate pentru ca România să poată intre în spaţiul Schengen. Şeful statului a afirmat că MIRA a semnat contracte pentru 392 de autotursime Logan la preţul de 11.700 de euro bucata, pentru care s-au contractat echipamente de 40.000 de euro, de trei ori mai scumpe decît maşinile, iar pe autoturisme BMW s-au contractat echipamente pentru Poliţia Rutieră în valoare de 60.000 de euro. Ministrul Internelor, Cristian David, a afirmat, replicîndu-I preşedintelui, că a avut şi el “reţineri şi temeri” privind legalitatea achiziţiei de maşini de către Poliţia Română şi a dispus un control al cărui raport va fi transmis DNA. El l-a acuzat pe preşedinte că nu a dorit un dialog, ci un monolog pe această temă şi a arătat că întreaga responsabilitate privind derularea şi execuţia contractului revine IGPR. Ministerul Internelor a anunţat, ieri, că a sesizat DNA în cazul licitaţiei organizate de către IGPR pentru achiziţia autospecialelor de poliţie.

Serviciul Român de Informaţii, Direcţia Generală Anticorupţie, Direcţia de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR )şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă nu au sesizat niciun fel de încălcări ale legii în contractul privind achiziţiile de maşini de către MIRA, a declarat, ieri, şeful Poliţiei Române, chestor Gheorghe Popa. \"Vă comunicăm că nu deţinem date privind implicarea personalului MIRA în derularea unor acte de achiziţii publice prin intermediul SC Ager Leasing IFN SA, SC Reiffeisen Leasing IFN SA sau SC Ţiriac Leasing IFN SA în care să nu fie respectate prevederile legale privind achiziţiile publice\", a spus şeful Poliţiei Române. Pentru că niciuna dintre cele patru instituţii care au cercetat legalitatea acestui contract nu a sesizat vreo neregulă, şeful Poliţiei Române a dat curs procedurii de achiziţie pentru cele 2.136 de autospeciale. “Nu am nimic de ascuns, nu am de ce să plec capul şi nu am emoţii. Nu am încălcat în niciun fel legea”, a precizat Popa.