Minivacanţa de 1 Mai vă poate aduce şi amenzi, asta dacă nu protejaţi natura atunci când petreceţi în aer liber. Este bine să ştiţi că activităţile de picnic sunt permise doar în zone special amenajate şi în zone indicate, cu condiţia ca cetăţenii să respecte un set de reguli, de la strângerea gunoiului până la păstrarea liniştii, încălcarea prevederilor legale putând fi sancţionată cu amenzi cuprinse între 100 şi 5.000 de lei. În zonele special amenajate, aparţinând domeniului public ori privat al statului şi/sau al unităţilor administrativ-teritoriale, există utilităţi şi facilităţi pentru desfăşurarea activităţilor de picnic şi aprinderea focului este permisă. Activităţi de picnic, cu excepţia aprinderii focului, sunt permise şi în zonele indicate în planurile de zonificare ale parcurilor aflate în intravilanul localităţilor, precum şi în zonele limitrofe pădurilor situate în intravilanul localităţilor, în care sunt permise. Prin excepţie, desfăşurarea activităţilor de picnic este permisă şi în alte zone decât cele menţionate doar în condiţiile organizării de evenimente ocazionale, autorizate potrivit legii. Persoanele fizice care desfăşoară activitatea de picnic au mai multe obligaţii, printre care să nu distrugă, modifice sau degradeze panourile informative, marcajele, indicatoarele, construcţiile, împrejmuirile sau orice alte amenajări aflate în perimetrul zonelor special amenajate, să arunce deşeurile doar în locurile special amenajate, dar şi să depună selectiv deşeurile de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, în conformitate cu regulile privind colectarea selectivă. Cei care desfăşoară activităţi de picnic în afara zonelor special amenajate şi/sau a zonelor indicate pentru activităţile de picnic riscă o amendă cuprinsă între 1.000 şi 3.000 de lei. Totodată, pentru distrugerea, modificarea ori degradarea panourilor informative, marcajelor, indicatoarelor, construcţiilor, împrejmuirilor sau oricăror alte amenajări aflate în perimetrul zonelor, se dă amendă de la 100 la 500 de lei. Amenzi între 2.000 şi 5.000 de lei sunt prevăzute pentru cei care aprind focul în locurile amenajate şi nu îl supraveghează în permanenţă. Aruncarea deşeurilor în altă parte decât locurile special amenajate se sancţionează cu amendă între 200 şi 2.000 de lei, iar pentru nedepunerea selectivă a deşeurilor de ambalaje în containerele inscripţionate corespunzător categoriei de deşeuri, amenzile sunt între 100 şi 500 de lei. Amenzi între 300 şi 3.000 de lei pot fi aplicate celor care nu lasă curat şi nealterat locul în care au desfăşurat activitatea de picnic, celor care aruncă ţigări, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse în alte locuri decât cele special amenajate şi celor care nu respectă ordinea publică şi bunele moravuri, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Potrivit legii, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor menţionate se fac de către reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu, autorităţile administraţiei publice locale şi personalul împuternicit al acestora, de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, precum şi de către agenţii Poliţiei locale, conform competenţelor stabilite prin lege. “Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal de constatare a contravenţiei, ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii”, potrivit legii.