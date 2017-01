Minivacanţă fără bani

Elevii lui Momcilo Vukotici au intrat cu buzunarele goale în minivacanţa prilejuită de turneul efectuat de echipa naţională în SUA. Chiar dacă ocupă locul 5 în clasamentul Diviziei A, cu trei poziţii mai sus decît la finalul turului, “rechinii” plătesc tribut eliminării din Cupa României, eşecul din returul semifinalei cu FC Naţional, 1-4, lăsîndu-se cu amenzi record. Mai exact, fiecare titular a fost taxat cu cîte 2.000 de dolari, iar rezervele care au intrat pe teren au lăsat la casierie cîte 1.000 de dolari. În aceste condiţii, suma încasată de titulari s-a ridicat la doar 800 de dolari pentru cei care au apucat să înceapă cele cinci victorii din luna aprilie ca titulari. Mai mult, Paşcovici, Senin şi Lungu, care au fost amendaţi suplimentar, nu numai că nu au luat bani, dar şi au de adus de acasă. “Ne-au fost viraţi banii în conturi, mai puţin cei 2.000 de dolari cu care am fost amendaţi după înfrîngerea cu Naţionalul. Tragem totuşi speranţa că pînă la sfîrşitul campionatului să obţinem rezultate bune care să determine conducerea să revină asupra deciziei şi să ni se dea banii. Trebuie să mergem în Cupa UEFA Intertoto ca să sperăm la anularea sancţiunilor”, a spus căpitanul Ion Barbu. “Am făcut muncă voluntară pe luna aprilie. Nu înţeleg de ce, pentru că stăm bine în clasament, am ajuns în semifinalele Cupei României şi nu sîntem Barcelona sau Chelsea să cîştigăm toate meciurile”, a comentat unul din jucătorii Farului, sub protecţia anonimatului. “Decizia amendării jucătorilor aparţine Comitetului Director şi doar acest organism o poate ridica”, au replicat conducătorii clubului de pe Litoral.

Apostu, internat în spital

Plecat în vacanţă la Hunedoara, Bogdan Apostu a avut ghinionul să contacteze o răceală puternică, amigdalele inflamîndu-i-se puternic. Drept urmare, atacantul Farului s-a internat de urgenţă în spital ieri dimineaţă, resimţind dureri puternice în gît. După ce i-au fost puse perfuzii şi a suportat o şedinţă de puncţie, Apostu şi-a revenit, dar va mai rămîne cîteva zile sub supravegherea medicilor. Drept urmare el a fost nevoit să-şi anuleze revenirea la Constanţa, programată iniţial pentru miercuri, pentru vineri, dar speră să se refacă la timp pentru a fi apt de joc în partida cu Oţelul Galaţi din etapa a 29-a, care se va desfăşura sîmbătă, 3 iunie, de la ora 17.00. În schimb, un alt jucător al Farului, Dinu Todoran a fost convocat pentru Selecţionata Ligii Profesioniste, pregătită de Cosmin Olăroiu, care va participa vineri la un triunghiular pe stadionul “Dan Păltinaşu” din Timişoara. Parteneri de întrecere vor fi echipa gazdă, Poli Timişoara şi Hajduk Kula, meciurile urmînd să se desfăşoare pe parcursul a 45 de minute.