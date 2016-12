Minivacanţă pentru Eliza Samara şi Andrei Filimon

După două titluri europene consecutive, constănţenii Eliza Samara şi Andrei Filimon au reuşit să rămână în top şi la ediţia din acest an a Campionatelor Europene de tenis de masă în proba de dublu mixt, cucerind medaliile de bronz la competiţia desfăşurată săptămâna trecută, la Buzău. Cei doi, principalii favoriţi ai întrecerii, au pierdut în semifinale, cu 1-4, în faţa slovacilor Lubomir Pistej şi Barbora Balazova, un cuplu puternic, care a ajuns în sferturile de finală la ultima ediţie a Campionatelor Mondiale.

„Ne-am dorit mult să câştigăm din nou titlul european, dar nu a fost să fie. Slovacii au jucat bine, dar şi din cauza noastră, pentru că am intrat în jocul lor. Punctul nostru forte este serviciul, iar Pistej a reuşit să o ghicească pe Eliza şi astfel au făcut puncte multe. La 3-1 am crezut că o să revenim, dar am greşit din nou şi am pierdut. Este al treilea an consecutiv când luăm o medalie europeană, lucru pe care şi l-ar dori orice sportiv”, a spus Andrei Filimon, sportiv legitimat la CS 2004 Tomis Constanţa. După încheierea competiţiei, constănţenii au decis să-şi ia câteva zile de vacanţă. Astfel, Filimon a ales să meargă la pescuit, în Delta Dunării, în timp ce Samara a plecat în celebra staţiune spaniolă Marbella.

„Aveam nevoie de câteva zile de relaxare, dar nu voi sta mult în vacanţă. Sâmbătă, vom juca la Constanţa returul finalei Campionatului Naţional pe echipe şi suntem pregătiţi să cucerim al treilea titlu consecutiv. Am câştigat turul cu 5-0 şi avem nevoie de numai trei seturi pentru a ne asigura medaliile de aur. Vom pleca după aceea la US Open, turneu din circuitul Pro Tour, care va avea loc la Las Vegas. Abia apoi voi intra într-o vacanţă mai lungă”, a declarat Filimon.

„Vreau să mă relaxez câteva zile şi am ales să merg în Spania, unde voi rămâne până pe 22 iunie. Voi reveni acasă pentru că trebuie să merg la US Open, la Las Vegas, o deplasare pe care o aştept cu nerăbdare. Am mai fost o singură dată, în 2009, dar aveam doar 20 de ani şi nu am putut vizita nimic, pentru că la americani eşti major abia la 21 de ani. Toţi membrii delegaţiei au mers la plimbare în oraş, iar eu am fost nevoită să mă întorc în hotel. După concurs voi rămâne în vacanţă în SUA, însă mă voi întoarce destul de repede acasă, deoarece pe 20 iulie este programată nunta colegei mele Dana Dodean. Din august încep turneele importante, primul fiind la Rio de Janeiro, în Brazilia. Mi-am propus să joc mai mult şi să adun puncte, pentru a-mi întări poziţia a 19-a în clasamentul mondial individual”, a declarat Eliza Samara, sportivă legitimată la CS Farul Constanţa.