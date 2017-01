Minodora, adepta schimbărilor

Odată cu venirea verii, cele mai multe vedete autohtone obişnuiesc să facă schimbări importante de look. Printre acestea se numără şi Minodora, artista renunţînd la blond pentru a deveni... şatenă. În plus, cîntăreaţa a mai făcut o schimbare radicală, cea a garderobei. În prezent, Minodora este fericita “posesoare“ a celei mai noi colecţii “Steilmann”, haine pe care intenţionează să le poarte în acest sezon, la concerte. Artista nu are un designer autohton la care să apeleze, preferînd să-şi cumpere ţinutele din străinătate sau de la o firmă cu renume. “Întotdeauna mă îmbrac cu haine care mă reprezintă şi prefer să mă machiez şi să îmi aranjez părul singură, eu ştiu cel mai bine ce îmi stă bine”, a mărturisit Minodora.

Pentru acest sezon, artista are o mulţime de concerte pe litoral, iar pentru toamnă se pregăteşte pentru un turneu în Statele Unite ale Americii, unde va cînta pentru diasporă