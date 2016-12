Minor dispãrut

Poliţiştii constănţeni încearcă să dea de urma unui adolescent de 12 ani, din comuna 23 August, care a dispărut de la domiciliu pe 8 ianuarie. Potrivit anchetatorilor, în momentul în care a plecat de acasă, Marian Pancu a spus că are de gând să se întoarcă în câteva ore, dar, până la ora actuală, minorul nu a mai dat niciun semn de viaţă. Poliţiştii spun că Marian Pancu mai are la activ câteva episoade de acest gen, băiatul mergând să muncească la stânele de oi din judeţ sau să cerşească în Mangalia sau în Constanţa. Marian Pancu are 1,50 metri înălţime, ten deschis, păr blond, tuns scurt, ochi verzi, faţă ovală şi, ca semn particular, o cicatrice în zona bărbiei. Persoanele care pot furniza informaţii referitoare la acest caz sunt rugate să apeleze linia unică 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliţie.