Minora violată de tatăl vitreg, instituţionalizată

Adolescenta de 13 ani care a fost violată de tatăl vitreg a ajuns într-un Centru de Plasament din Constanţa. După ce abuzul sexual a ieşit la iveală, o echipă a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa a demarat o anchetă în acest caz. Asistenţii sociali au stat de vorbă cu copila şi au aflat că fata nu ştie să scrie şi să citească pentru că nu a fost dată la şcoală. „Colegii care au fost acolo au stabilit că minora este într-o stare emoţională dificilă. Am stabilit că, pentru protecţia şi siguranţa ei, cel mai bine ar fi să fie instituţionalizată într-un centru de plasament. Totodată va fi introdusă într-un program de consiliere psihologică”, a declarat Mihaela Ristea, director adjunct al DGASPC Constanţa. Totodată, asistenţii sociali vor demara o anchetă la locuinţa minorei, pentru a stabili care sunt condiţiile în care trăiesc şi ceilalţi trei fraţi ai ei şi dacă mama acestora are resursele necesare pentru a-i întreţine. Cazul a ieşit la iveală zilele trecute, după ce patronul fermei unde locuieşte familia copilei abuzate a văzut că fata are un comportament ciudat. Când a vorbit cu ea, aceasta i-a spus că a fost violată de tatăl vitreg. Bărbatul a anunţat-o pe mama fetei, care a alertat autorităţile. Oamenii legii au stabilit că adolescenta a fost violată de două ori, primul act sexual consumându-se în luna decembrie 2011, iar al doilea în urmă cu o lună. În timpul audierilor, tatăl vitreg, Daniel Constantin Acatrinei, a recunoscut acuzaţiile aduse, el fiind arestat pentru viol.