Minore căutate de Poliţie

Poliţiştii constănţeni le caută în continuare pe cele două minore din localitatea Tătaru care au dispărut în mod misterios luni după-amiază. Surse apropiate anchetei spun că cele două minore au fost văzute ultima dată marţi, în municipiul Constanţa, de martori care au declarat că acestea erau singure şi se plimbau. Cazul a ajuns în atenţia oamenilor legii luni seară, atunci când părinţii adolescentelor le-au cerut ajutorul. “Am fost plecată la magazin, iar când am revenit fiica mea nu mai era acasă. Nu a spus nimănui unde merge, nu a lăsat niciun bilet, s-a dus pur şi simplu. Iniţial nu m-am îngrijorat, am crezut că o să vină ea, dar seara mi-am dat seama că ceva este ciudat. Nu ştiu ce s-a întâmplat cu ea, mă gândesc la ce e mai rău”, a declarat Vasilica Filip, mama uneia dintre minorele căutate de poliţie. Poliţiştii au început cercetările şi au reuşit să afle că cele două verişoare au plecat luni din localitatea Comana împreună cu doi bărbaţi, care au fost ulterior identificaţi. Unul dintre ei a povestit că a plecat spre Medgidia împreună cu minorele. “Luni după-amiază le-am luat pe fete din Comana împreună cu un prieten cu maşina şi am plecat la Medgidia ca să stăm de vorbă. Noi vroiam ca ele să ne găsească pe aici prin Comana animale de vânzare. La Medgidia am mers într-un bar, unde ele au băut câte o cafea şi am discutat. După aceea le-am dus acasă la un prieten, unde ele au rămas peste noapte, iar eu am plecat la mine să dorm. Azi dimineaţă (n.r. - ieri dimineaţă), împreună cu amicul meu le-am adus înapoi la Comana şi le-am lăsat la şoseaua principală din localitate. Nu ştim ce au făcut ele apoi, unde s-au dus sau cu cine. Noi nu le-am făcut nimic rău”, a declarat Sali Ali, de 50 de ani. Poliţiştii roagă persoanele care pot furniza informaţii referitoare la acest caz să apeleze linia unică 112 sau să meargă la cea mai apropiată unitate de poliţie.