Minorii ruşi ar putea primi interdicţie să iasă din casă noaptea, neînsoţiţi

Preşedintele rus a cerut Parlamentului să amendeze o lege pentru a interzice copiilor cu vîrsta sub 14 ani să meargă în locuri publice în timpul nopţii, fără a fi însoţiţi de adulţi. Amendamentul la legea privind protecţia minorilor are obiectivul de a garanta dezvoltarea fizică, spirituală şi morală a copiilor. Noua lege interzice complet prezenţa copiilor sub 14 ani în braserii, baruri şi sex-shopuri. Pe de altă parte, legea prevede că minorii nu au voie să se afle între orele 22.00 şi 6.00 pe stradă, în parcuri şi în mijloacele de transport în comun, fără un adult. Legea lasă totuşi la latitudinea autorităţilor regionale să adapteze orarul în funcţie de anotimp.

Noile dispoziţii, botezate de presă “interdicţii de circulaţie pentru copii”, au funcţionat cu titlul de experiment în 15 regiuni ruse. Ministerul rus de Interne a constatat astfel scăderea cu aproape 60% a infracţiunilor şi delictelor vizînd minori în regiunea Lipeţk, situată la 500 de kilometri sud de Moscova, în primele 11 luni ale anului 2008, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Numărul de infracţiuni şi delicte comise de minori sau cu participarea lor a scăzut cu 11,6% în această regiune.