„Mintea lui Băhăian naşte monştri... financiari!”

Sergiu Băhăian, supranumit şi „regizorul morţii” pentru că a ordonat uciderea a patru persoane, a apărut, ieri, în faţa judecătorilor Curţii de Apel Constanţa, unde s-a judecat apelul declarat de el şi de complicii lui împotriva sentinţei prin care au fost condamnaţi la ani grei de închisoare. Cu toate că a fost condamnat la 26 de ani de puşcărie pentru instigare la omor şi înşelăciune, Băhăian a continuat să nege acuzaţiile care i se aduc şi s-a declarat nevinovat. El a recunoscut că este responsabil pentru escrocheriile financiare pe care le-a făcut, dar a susţinut din nou că nu are absolut nicio legătură cu crimele. „Vina mea este că, într-adevăr, am comis înşelăciuni! Impactul mediatic nu mi se datorează mie, ci lui Şlepac, pe care „Dumnezeu să-l ierte... sau să nu-l ierte!”, şi celor care se află acum în boxă, lângă mine. Nu sunt un criminal! Această condamnare mi-a pus capăt vieţii într-un mod nemeritat. Am ajuns să fiu „persona non grata” pentru toţi, inclusiv pentru fiica mea!”, a spus Băhăian în faţa instanţei. El a adăugat că niciunul dintre oamenii cu care a lucrat nu este mort, toţi sunt vii şi nevătămaţi. „Este posibil ca Adrian Grigoraş să fi interpretat ceea ce am zis la telefon, iar Ion Bojin, martorul principal al acuzării, să îmi fi scos cuvintele din context. Acest caz m-a oripilat şi pe mine, iar impactul mediatic a fost din cauza crimelor, nu a înşelăciunlor pe care le-am făcut eu”, şi-a încheiat Băhăian discursul. Avocatul lui a pledat pentru achitarea acestuia: „Mintea diabolică a lui Băhăian naşte într-adevăr monştri, dar într-ale ingineriilor financiare! Maleficul a fost cel care a învins între bine şi rău. Dacă îşi folosea cunoştinţele în scopuri pozitive, Băhăian ar fi putut fi unul dintre cei mai bogaţi oameni din ţară!” Apărătorul a adăugat că procurorii nu au reuşit să dovedească, prin probe directe, implicarea lui Băhăian în comiterea crimelor.

NEVINOVAŢI Adrian Grigoraş, unul dintre locotenenţii lui Sergiu Băhăian, condamnat de prima instanţă la 22 ani de închisoare pentru omor deosebit de grav şi aderare la un grup infracţional, a cerut o pedeapsă mai mică. Şi ceilalţi acuzaţi din acest dosar, condamnaţi pentru complicitate la înşelăciune, s-au declarat nevinovaţi. Dan Liviu Iovan a susţinut că nu a făcut altceva decât ceea ce i-a cerut Băhăian. „Am completat nişte formulare ca să îi fac un serviciu pentru că m-a ajutat, cândva, cu bani”, a zis Iovan. Edward Marian Mărculescu şi George Florian Oprea au solicitat să fie achitaţi. Reamintim că singurul condamnat la detenţie pe viaţă, Valentin Şlepac, a decedat anul trecut în penitenciar. Instanţa se va pronunţa pe 20 martie.