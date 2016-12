Minulescu i-a pus în încurcătură pe elevii dintr-a VIII-a

Ion Minulescu i-a încurcat pe mulți elevi ai claselor a VIII-a la prima evaluare a cunoștințelor la Limba și literatura română, probă desfășurată ieri. Îmbrăcați care mai de care mai în trend cu moda, renumiții teniși Converse fiind aleși de cei mai mulți tineri, asortați cu cămăși sau tricouri de firmă, au intrat în săli optimiști, cu zâmbetul pe buze, dar au ieșit total dezamăgiți, chiar supărați. Ei au avut de analizat poezia ”Rânduri pentru Anul Nou”, de Ion Minulescu.

ȘI-AU FRECAT MÂINILE ÎN AȘTEPTAREA ODRASLELOR În așteptarea elevilor, părinții, mult mai emoționați decât copiii, au fumat zeci de țigări, alții au spus rugăciuni, alții și-au frecat mâinile încontinuu. La Școala Gimnazială nr. 29 ”Mihai Viteazul” din Constanța, părinții și-au așteptat copiii cu o oră înainte de terminarea probei. ”Am fost acasă după ce am adus-o la 8.00 dimineață, dar nu am putut să mai aștept și m-am întors la școală. Poate iese vreun elev cu subiectele, să văd ce le-a dat și să mă mai liniștesc. Știu ce a învățat mai bine”, spunea un părinte. După aproape o oră de la începutul probei, primii elevi au ieșit, însă nu știau să spună prea clar ce subiecte au avut și nici nu înțelegeau de ce sunt întrebați de ele. Când au văzut cerințele subiectelor, părinții s-au mai liniștit, iar cele câteva profesoare care au venit să își aștepte elevii au spus că toate subiectele au fost abordate la ore și nu ar trebui să îi pună pe cei mici în dificultate. ”Genul liric l-am făcut la începutul clasei a VIII-a, a fost primul subiect abordat, iar la problemele de gramatică nu a fost nimic care poate fi interpretabil și care să creeze confuzii”, le-a explicat o profesoară părinților care își așteptau copiii. Totuși, la ieșirea din examinare, elevii au considerat subiectele dificile. ”A fost puțin cam greu, dar am știut să fac, cât de cât. M-am pregătit cam cu o săptămână înainte. Am avut să facem și o compunere în care să ne imaginăm o întâlnire cu un scriitor renumit. Cred că o să iau 6 sau 7”, a spus Cosmin Stan, elev la Școala Gimnazială nr. 29 ”Mihai Viteazul”. O altă elevă a spus că i s-a părut dificilă cerința referitoare la mesajul poeziei, dar speră să obțină o notă mare. ”Subiectul despre mesajul poeziei ”Rânduri pentru Anul Nou” mi s-a părut cam greu, dar în rest nu a fost foarte dificil, sper că voi lua o notă peste 9”, a spus eleva Mihaela Păcuraru. Reprezentanții Inspectoratului spun că subiectele au fost întocmite în conformitate cu programa școlară pentru lectură și limba română. ”Gradul de dificultate este mediu, permițând elevilor să rezolve o mare parte din itemi (sinonime, rolul virgulei într-un text sau măsura versului). Elevii au fost familiarizați cu structura subiectelor de la începutul anului școlar, întrucât Ministerul Educației Naționale a publicat un model de subiect pentru cele două probe de evaluare”, a spus inspectorul în cadrul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ), prof. Ana Gheorghe. ”Elevii au susținut proba de Evaluare Națională în școlile în care au învățat, iar subiectele se vor corecta în cele cinci centre de evaluare”, a explicat inspectorul general adjunct, prof. Adriana Oprea.

EVALUARE SPECIALĂ La nivelul județului Constanța, ISJ a anunțat că ieri au fost evaluați 5.579 de absolvenți ai claselor a VIII-a, 35 de elevi susținând examenul în condiții speciale. Mai exact, este vorba despre copii cu cerințe educaționale speciale care fac parte din învățământul special sau sunt integrați în învățământul de masă. Pentru ei, ISJ a luat toate măsurile pentru a-și desfășura examenul în condiții optime. Astfel, elevii au dat examenul în sală separată, alături de un profesor de sprijin și doi asistenți, iar doi candidați au susținut proba din spital.