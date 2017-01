Minunea nu s-a produs

Cel mai bun sezon din istoria echipei constănţene de handbal feminin Tomis s-a încheiat ieri cu o înfrîngere în manşa retur a finalei Challenge Cup. Ca şi în tur, cînd pierduseră cu 30-22, constănţencele au plecat capul, de această dată doar la limită, 24-25, în disputa cu Rulmentul Braşov. Chiar dacă visau la o răsturnare spectaculoasă, elevele lui Dumitru Muşi nu au contat nici o clipă în faţa campioanei şi cîştigătoarei Cupei României, fiind conduse din primul pînă în ultimul minut. Cele două combatante au fost doar de două ori la egalitate, la începutul partidei şi după primele goluri, 1-1. Din acel moment, formaţia pregătită de Mariana Tîrcă au preluat controlul şi s-au distanţat la patru goluri pe tabela de marcaj. Pe finalul primei reprize, Tomis a dat puţinilor fani veniţi în Sala Sporturilor iluzia revenirii, apropriindu-se la doar un gol. A fost doar un foc de paie şi la vestiare braşovencele au intrat cu un avantaj consistent, 14-11.

În repriza a doua a început dezastrul pentru gazde, timp de zece minute Petrache şi compania nereuşind să marcheze. Astfel, ardelencele au luat un avans de opt goluri, 21-13, şi umilinţa părea să vină în tabăra grupării de pe Litoral. Chiar şi la această diferenţă, ardelencele jucat fără menajamente, Barcan şi Damian văzînd cartonaşul roşu pentru trei eliminări. Răbufnirea de orgoliu a lui Petrache din ultimele minute a adus scorul la o diferenţă onorabilă pentru o echipă care a luptat întreg sezonul cu problemele financiare şi cu accidentările. Golurile au fost marcate de Petrache 12, Jerebie 3, Pîrîianu, Blebea şi Mazur, cîte 2, Mateescu, Diucan şi Strungaru, cîte unul, pentru Tomis, respectiv Tivadar 6, Zavragiu, V.Radu şi Geană, cîte 4, Barcan, Avădanii şi Şorodoc, cîte 2, Erdoş, un gol.

Aplauze pentru învingătoare, dar şi pentru învinse

La final, Dumitru Muşi a găsit la final puterea să-şi aplaude adversarele, dar şi să-şi laude elevele: “A fost cel mai bun sezon din istoria şi îmi pare rău că nu am reuşit să-l încheiem cu o victorie. Fetele au fost obosite, iar linia a doua nu s-a ridicat la nivelul acestei finale“. Golgetera Alina Petrache şi-a luat adio de la Tomis, urmînd să se transfere în această vară peste hotare. “Regret că nu am obţinut un succes la ultimul meu joc pentru Tomis, dar Constanţa va ocupa mereu un loc în inima mea“, a mărturisit interul dreaptă al Tomisului. “S-a văzut că avem valoare şi am reuşit să adunăm trei trofee în acest sezon. Cu siguranţă, campionatul viitor va fi mai dificil, dar trebuie să urcăm treaptă cu treaptă spre performanţă“, a declarat Mariana Tîrcă. Spre satisfacţia celor 150 de suporteri veniţi de la poalele Tîmpei, braşovencele au primit trofeul, în timp ce constănţencele speră ca şi în sezonul viitor să aibă un parcurs la fel de lung în Challenge Cup.