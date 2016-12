Minusuri şi plusuri la Săgeata

Aflată în luptă pentru menţinerea în prima ligă, Săgeata Năvodari a oferit, joi seară, una dintre cele mai spectaculoase reveniri din actualul sezon, fiind la un pas de a scoate un egal în meciul cu Astra Giurgiu, disputat pe stadionul “Farul” din Constanţa, în etapa a 14-a a Ligii 1 la fotbal, după ce era condusă cu 4-0 în min. 27. Gruparea de pe litoral nu a mai avut forţa de a înscrie golul egalizator pe final, chiar dacă a asaltat poarta apărată de Silviu Lung jr., diferenţa mare din debutul partidei fiind decisivă.

„Avem mulţi jucători care au evoluat doar la nivelul ligii secunde până în acest sezon, iar lipsa experienţei se vede într-un meci cu o echipă de talia Astrei. Am început din nou jocul timoraţi şi ne-am revenit abia după pauză, când am dominat clar. În plus, pe plan fizic am fost peste Astra, ceea ce nu-i chiar uşor. Poate ar trebui să pornim cu un handicap de 3-0, să jucăm mai liniştiţi. Am avut momente când am fi putut să egalăm, dar nu am reuşit”, a explicat antrenorul principal al Săgeţii, Tibor Selymes, care a comentat şi evoluţia unora dintre jucătorii săi: „Am gafat prea mult, iar două dintre gafe au venit din partea unor jucători cu experienţă, Panagopoulos şi Mera. În schimb, lui N’Doye văd că i-a priit postura de rezervă şi a jucat bine atât în postura de mijlocaş la închidere, cât şi în cea de fundaş central. În plus, a debutat în prima ligă şi Vieru, un jucător de doar 19 ani”. Tehnicianul grupării de pe litoral nu l-a putut folosi pe Lucian Munteanu, care se confruntă cu probleme la muşchii inghinali, în timp ce Apostol Muzac, care a ieşit de pe teren accidentat, în min. 26, a scăpat doar cu o contuzie puternică la laba piciorului drept. Pentru năvodăreni urmează o pauză de două săptămâni, datorată meciurilor echipei naţionale, în care vor pregăti ultimele trei etape din turul campionatului. „M-ar mulţumi să luăm măcar două-trei puncte în etapele rămase din prima parte a sezonului. Important este să nu fim în zona fierbinte a clasamentului, pentru că atunci înseamnă că suntem în grafic”, a adăugat Selymes.