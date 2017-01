Mioara Velicu şi Maria Ciobanu, întîlnire emoţionantă la Muzeul de Artă Populară

„Ce-ar fi lumea fără cîntec“ este întrebarea şi totodată, răspunsul pe care îndrăgita cîntăreaţă de muzică populară, Mioara Velicu, le-a oferit constănţenilor prezenţi, luni seara, la Muzeul de Artă Populară. Iniţiativa de a o aduce pe Mioara Velicu la ţărm de mare le-a aparţinut lui Paul Surugiu, alias Fuego şi lui Costin Lungoci. Aceştia nu numai că i-au oferit îndrăgitei interprete posibilitatea de a-şi lansa, în premieră, un album de muzică, ci i-au pregătit şi alte surprize. „Ce-ar fi lumea fără cîntec“ este un nou CD cu 18 piese realizate de artistă, împreună cu orchestra „Lăutarii“ din Chişinău, condusă de Nicolae Botgros. Cîteva dintre melodii i-au fost puse la dispoziţie cîntăreţei de către dirijorul şi compozitorul George Sîrbu din Suceava. Marius Cristel Marin şi Mariana Edulescu au pregătit, prin cîntecele lor din zona Dobrogei, momentul apariţiei pe scenă a Mioarei Velicu.

„Atunci cînd am avut spectacole, aici, la Constanţa, am simţit căldura publicului, de aceea, Costin Lungoci s-a gîndit să facem această lansare aici, la Muzeul de Artă Populară“, a declarat cîntăreaţa Mioara Velicu, care regretă că „nimeni nu este profet în ţara ta“. Nici la Galaţi, locul de baştină al cîntăreţei, dar nici la Vaslui, locul de care este ataşată prin cîntec, Mioara Velicu nu a avut parte de un astfel de eveniment. „Sînt extraordinar de emoţionată şi de fericită că, deşi am 43 de ani de cîntec, este prima dată cînd lansez un album. Mă bucur din suflet că pot să prezint în faţa publicului drag acest album“, a mărturisit Mioara Velicu.

Însă cea mai mare surpriză pe care a trăit-o Mioara Velicu a fost întîlnirea cu prietena şi colega sa de scenă Maria Ciobanu. Surpriza a fost cu atît mai mare şi mai sinceră cu cît artista era convinsă că buna sa prietenă se află la Bucureşti şi nu poate onora invitaţia de a participa la eveniment. Cele două au depănat amintiri de pe vremea cînd făceau parte din ansamblul „Ciocîrlia“. Suflete delicate şi dedicate folclorului, cele două mari cîntăreţe, Mioara Velicu şi Maria Ciobanu, au cîntat împreună, spre marea satisfacţie a publicului de toate vîrstele, care nu are cum să uite această întîlnire specială.