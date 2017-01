Mira Topic şi Marina Vujovic speră să cîştige campionatul cu CSV 2004 Tomis

Cu una dintre cele mai importante campanii de achiziţii din istoria sa, formaţia CS Volei 2004 Tomis speră la un nou sezon de excepţie. Hotărîte să îmbunătăţească performanţa realizată în sezonul trecut sînt şi cele două straniere care se află deja la antrenamentele echipei constănţene. Croata Mira Topic şi sîrboaica Marina Vujovic sînt primele jucătoare din cele cinci straniere tranferate de Tomis în vară care au ajuns pînă în acest moment la Constanţa. Cu o experienţă bogată în cupele europene, dar şi la echipele naţionale, cele două voleibaliste speră să obţină noi rezultate de excepţie şi cu Tomis. „Constanţa are o echipă cu jucătoare bune şi un bun antrenor, deci am avut o grămadă de motive pentru a veni aici. Sînt aici ca să reuşim să cîştigăm campionatul şi vom munci pentru acest lucru. Avem suficient timp să pregătim şi partidele din cupele europene. La echipă sînt şi jucătoare cu experienţă şi cred că vom reuşi să trecem de primul tur. Pînă atunci ne aşteaptă însă un debut dificil de campionat şi trebuie să fim pregătite pentru acest lucru”, a spus Mira Topic, familiarizată cu campionatul românesc după ce în trecut a mai evoluat şi la Rapid Bucureşti, formaţie alături de care a cîştigat campionatul în 2006. În vîrstă de 26 de ani, Topic a mai jucat la OK Kastela (Croaţia), Eczacibasi Istanbul (Turcia), Markopoulo (Grecia), Forly (Italia), iar ultima oară a evoluat în Spania la CAV Murcia, echipă cu care a evoluat în Liga Campionilor în sezonul trecut. Venită din Grecia, unde în ultimul sezon a fost legitimată la Iraklis Thessaloniki, Marina Vujovic speră ca echipa să aibă un parcurs cît mai lung în cupele europene, dar şi un rezultat mai bun în campionat, deşi principala adversară CSU Metal Galaţi se anunţă în continuare a fi o adversară de temut. „Am decis să vin aici pentru că ştiu că Tomis este o echipă bună şi sînt şi condiţii foarte bune de pregătire. Singurele echipe pe care le cunosc din campionatul românesc sînt Metal Galaţi şi Dinamo Bucureşti, pentru că ele au jucat în cupele europene. Ştiu că va fi un campionat puternic, iar Galaţi va fi o adversară greu de învins, dar trebuie să încercăm să jucăm la un nivel ridicat, iar cine va fi mai bun va cîştiga. În cupele europene, cred că vom putea trece de prima adversară, deşi nu ştim încă ce jucătoare are echipa din Cipru. Sper să reuşim un parcurs cît mai lung, dar cel mai important este ca în această perioadă să ne pregătim pentru aceste partide”, a spus Vujovic. În vîrstă de 25 de ani, Marina a mai evoluat la Steaua Roşie Belgrad şi la Volero Zurich.

Turneu de pregătire în Serbia

Primul turneu de pregătire pentru formaţia constănţeană va avea loc în Serbia, formaţia pregătită de Aleksander Boskovic urmînd să plece joi la Belgrad. Opt echipe şi-au anunţat prezenţa la turneu, printre care Steaua Roşie Belgrad (Serbia) şi Spartak Subotica (Serbia), echipe care vor evolua în cupele europene în acest sezon. „Cele care ne-ar putea arăta cu adevărat la ce nivel putem fi în următorul sezon nu sînt încă la echipă. Aşa că va trebui să improvizăm şi să pregătim acest lot pentru debutul campionatului, urmînd ca cele trei să fie şi ele integrate la sosire. De joi vom fi în Belgrad la un prim turneu, unde fetele vor avea ocazia să demonstreze care le este potenţialul şi unde vom încerca să legăm şi relaţii de joc pentru că echipa este schimbată în totalitate.