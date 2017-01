Mirabela Dauer şi-a înregistrat numele la OSIM

De multe ori, pentru a atrage un număr cît mai mare de spectatori la concertele pe care le organizează, diverşi impresari trec pe afiş numele unor mari solişti, chiar dacă aceştia nu apar pe scenă, spre nemulţumirea publicului. Cu această problemă s-a confruntat şi Mirabela Dauer, care a aflat că numele său este trecut pe afişe fără ca ea să ştie. Nemulţumită de acest aspect, dar mai ales de faptul că, în ultima vreme, o altă interpretă îi foloseşte numele, artista şi-a înregistrat numele la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM). „Acum vreo doi-trei ani, Carmen Şerban m-a întrebat dacă mi-am înregistrat numele la OSIM. Atunci am zis că nu am nevoie, că lumea ştie cine e Mirabela Dauer. Dar acum, cînd pe afişe este trecut Mirabela sau Mirabella şi lumea se aşteaptă să cînt eu, apare altcineva şi oamenii sînt nemulţumiţi. Ca să nu mai fie nicio încurcătură, am făcut acest lucru”, a declarat vedeta.