Miracol în Postul Paștelui!? S-a întâmplat la Cernavodă!

Aurelia, o femeie de 40 de ani din Cernavodă, a avut parte de o surpriză de proporții, chiar când se pregătea să facă mâncare pentru cei șapte copii ai ei. În timp ce curăța cartofi zilele trecute, ea a rămas uimită când a tăiat unul din ei și a găsit în interiorul lui un simbol religios: o formă de cruce de toată frumusețea. Pentru cea care a găsit crucea din cartof, întâmplarea are o conotație deosebită. Gospodina a fost plăcut surprinsă și chiar a considerat că i s-a întâmplat o minune. ”Crucea se vede foarte bine. Eu sunt sigură că e un semn de la Dumnezeu și sper să aducă sănătate copiilor, mai ales că sunt șapte, cifră care are semnificații profunde în religia noastră creștină. Cred că mai înseamnă și faptul că trebuie să fim mai credincioși”, a spus, pentru ”Telegraf”, Aurelia. Femeia nu a mai stat mult pe gânduri și a dat de veste tuturor despre minunea care i s-a arătat chiar în Postul Paștelui. Drept urmare, cartoful a fost cruțat și a devenit, în scurt timp, o atracție pentru vecini și rude, care s-au înghesuit să vadă neobișnuita legumă. ”Toți sunt impresionați, și rudele, și vecinii, l-am arătat până și vânzătoarei de la care am cumpărat cartofii. L-am pus în apă și am observat că până acum e intact, dar nu știu ce ar trebui să fac în continuare, mi-e frică să nu se strice”, a spus femeia. Acum, ea are de gând să meargă cu cartoful însemnat la preot, pentru a afla care este semnificația acestuia.

CRUCEA ESTE UN SIMPLU OBIECT FĂRĂ IISUS Ar putea fi însă dezamăgită, deoarece experții spun că apariția acestor semne în cartofi fie este dată de o boală, fie poate reprezenta o urmă provenită de la un dăunător. ”Pot să fie o mulțime de explicații, iar astfel de forme să apară de la un dăunător sau de la o boală. Este posibil să fi plecat un dăunător de la stânga spre dreapta și astfel să se fi format un semn ce pare a fi o cruce”, a explicat, pentru ”Telegraf”, preşedintele Asociaţiei Producătorilor Agricoli Privaţi de Cereale şi Plante Oleaginoase din Constanţa, Gheorghe Lămureanu. Nici reprezentanții Bisericii nu cred că aceste întâmplări ar fi semne divine. ”Crucea este prezentă în toată creația și este posibil ca, în anumite condiții, plantele să genereze o structură asemănătoare acestui simbol. Creștinii ar trebui să știe că o cruce este un simplu obiect și nu are nicio valoare fără Iisus Hristos. De aceea, în învățăturile creștine nu se reprezintă o cruce goală, ci doar cu Mântuitorul pe ea. Noi nu prețuim crucea pentru forma ei geometrică, ci pentru dragostea Celui care S-a răstignit pe ea”, a subliniat preotul-paroh al Bisericii ”Sf. Îngeri” (Capela Militară) din Constanța, Eugen Tănăsescu. Mai mult, preotul spune că cei care cred că văd minuni în diverse obiecte ar trebui să se gândească la adevărata semnificație a crucii, care înainte era instrument de tortură. ”Cel mai important este ca noi să ne purtăm propria cruce. Aceasta este esența învățăturii lui Iisus Hristos, deoarece creștinismul nu ține de magie, ci de smerenie și dragoste”, a spus părintele Eugen Tănăsescu.