Miracol într-o mică sămânţă! Are un efect extraordinar

Sunt ieftine, bune la gust, se găsesc mai peste tot şi, cel mai important lucru, sunt extrem de benefice pentru organism! Este vorba despre semințele de chia, al căror conţinut de substanţe are un impact extraordinar asupra corpului și activității cerebrale. Seminţele de chia sunt recunoscute pentru puterea antioxidantă și pentru faptul că accelerează procesul de regenerare celulară. Au un conținut bogat de fibre, motiv pentru care imediat după ce le-ai consumat este indicat să consumi foarte multă apă ca să poți beneficia de efectele lor pozitive. Potrivitsfatulmedicului.ro, fibrele sunt responsabile în mare parte de capacitatea organismului de a menține insulina în parametri normali, de buna funcționare a intestinului și au și rol probiotic. Acţiunea semințelor de chia este extrem de puternică asupra organismului uman, având posibilitatea de a reduce inflamațiile, de a regla nivelul de colesterol, dar și de a ține tensiunea arterială sub control. Datorită conținutului bogat de acid linoleic, aceste seminţe susțin activitatea organismului de a asimila cu ușurință vitaminele A, D, E, K și Omega 3. În plus, ele ne protejează de apariția diabetului și a dislipidemiei, adică apără organismul de grăsimea excesivă.