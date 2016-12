Mijlocaşul bosniac Miralem Pjanic se va transfera de la AS Roma la Juventus Torino, după ce formaţia torineză va activa clauza de reziliere a contractului acestuia, în valoare de 38 de milioane de euro. Managerul general al lui AS Roma, Mauro Baldissoni, a anunţat că a primit o scrisoare oficială din partea bosniacului, apoi a respins zvonurile potrivit cărora clubul din Roma a contactat rivala din Seria A pentru a aranja transferul.

„Prin prezenta doresc să-mi exercit dreptul de a fi transferat la un alt club, conform acordurilor convenite. De asemenea, vă informez că sunt dispus să renunţ la partea de 20% pe care ar fi trebuit să o primesc din suma de transfer în favoarea clubului care va achiziţiona drepturile mele sportive, care, cu această ocazie, vă comunic că este Juventus”, a scris Pjanic.

Directorul sportiv al lui Juventus, Beppe Marotta, a confirmat că Miralem Pjanic a insistat pentru transfer: „Operaţiunea Pjanic a fost concretizată graţie insistenţei jucătorului, care a vrut cu ardoare transferul la Juventus, prin activarea clauzei de reziliere pe care o avea stipulată în contractul cu AS Roma. Fotbalistul va efectua vizita medicală cu noi în scurt timp. Nu au fost negocieri cu AS Roma, ci doar dorinţa jucătorului”.

Miralem Pjanic (26 de ani) a fost transferat la AS Roma de la Olympique Lyon, în 2011, contra sumei de 11 milioane de euro. El se află acum într-un război al declaraţiilor cu oficialii de la AS Roma, după ce a susţinut că vânzarea lui la Juventus a fost decisă de conducerea clubului, fără acordul său! Potrivit „Corriere dello Sport“, bosniacul i-ar fi povestit unui prieten că Roma i-a abordat pe cei de la Juventus pentru a-i întreba dacă sunt interesaţi de Pjanic, formaţia capitolină fiind nevoită să vândă jucători pentru a echilibra bugetul clubului. „M-au vândut în 15 minute”, ar fi spus internaționalul bosniac. Baldissoni a replicat imediat: „Atunci când limitele comportamentului profesionist sunt depăşite, trebuie să intervenim. Am vorbit cu băiatul şi mi-a spus că niciodată nu a susţinut aşa ceva. Este ridicol să fim obligaţi să venim să citim documente oficiale pentru a nega lucruri care nu sunt adevărate”.